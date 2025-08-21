Navijači Rijeke: 'Zašto naši suci ovako ne sude?'. 'Čestitke, ali zašto niste jurnuli po drugi gol?'

Nogometaši Rijeke slavili su s minimalnih, ali dovoljnih 1-0 protiv PAOK-a u prvoj utakmici playoffa Europske lige. Gol vrijedan pobjede zabio je Luka Menalo u 39. minuti, a navijači "bijelih" su ponosni na svoju momčad. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Taktički vrhunska utakmica, bravo! Idemo hrabro po prolaz"

"PAOK je stvarno loše odigrao, čak i gore nego Ludogorec"

"Odlična igra čitave momčadi! Đale krenuo s pobjedama u Europi, s ovima se da igrati u uzvratu. Fruk i Janković top, Dantas dijelio fenomenalne lopte... Dobro je ovo bilo, odlično!"

"Dečki, sjajna analiza suparnika uoči utakmice i volja za napraviti s loptom nešto konkretno svaki put kad nam je u posjedu. To je to, bravo!"

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Navijač sam Hajduka, ali ovo je bilo vrh za gledati"

"Zašto ovako naši suci na sude?"

"Dobro da nije sudio Kolarić, onda bi izgubili"

"Čestitam Rijeci na pobjedi, ali zašto nisu jurnuli po još jedan gol? Ovako je to pobjeda, ali ne znači ništa. Proći će jedino ako tamo uđu u utakmicu kao da gube 2-0 i da nema vremena"

"Bravo, Rijeka, imate ih u Grčkoj"

"Raznijet će vas tamo", neki su od komentara.

Rijeka će prije uzvrata protiv PAOK-a (28. kolovoz) igrati protiv Varaždina na Rujevici u 4. kolu HNL-a.