Navijači Rijeke: 'Zašto naši suci ovako ne sude?'. 'Čestitke, ali zašto niste jurnuli po drugi gol?'

Piše Petar Božičević,
3
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Odlična igra čitave momčadi! Đale krenuo s pobjedama u Europi, s ovima se da igrati u uzvratu. Fruk i Janković top, Dantas dijelio fenomenalne lopte... Dobro je ovo bilo, odlično!", jedan je od komentara na mrežama

Nogometaši Rijeke slavili su s minimalnih, ali dovoljnih 1-0 protiv PAOK-a u prvoj utakmici playoffa Europske lige. Gol vrijedan pobjede zabio je Luka Menalo u 39. minuti, a navijači "bijelih" su ponosni na svoju momčad. Donosimo reakcije s društvenih mreža. 

  • "Taktički vrhunska utakmica, bravo! Idemo hrabro po prolaz"
  • "PAOK je stvarno loše odigrao, čak i gore nego Ludogorec"
  • "Odlična igra čitave momčadi! Đale krenuo s pobjedama u Europi, s ovima se da igrati u uzvratu. Fruk i Janković top, Dantas dijelio fenomenalne lopte... Dobro je ovo bilo, odlično!"
  • "Dečki, sjajna analiza suparnika uoči utakmice i volja za napraviti s loptom nešto konkretno svaki put kad nam je u posjedu. To je to, bravo!"
  • "Navijač sam Hajduka, ali ovo je bilo vrh za gledati"
  • "Zašto ovako naši suci na sude?"
  • "Dobro da nije sudio Kolarić, onda bi izgubili"
  • "Čestitam Rijeci na pobjedi, ali zašto nisu jurnuli po još jedan gol? Ovako je to pobjeda, ali ne znači ništa. Proći će jedino ako tamo uđu u utakmicu kao da gube 2-0 i da nema vremena"
  • "Bravo, Rijeka, imate ih u Grčkoj"
  • "Raznijet će vas tamo", neki su od komentara. 
Rijeka će prije uzvrata protiv PAOK-a (28. kolovoz) igrati protiv Varaždina na Rujevici u 4. kolu HNL-a.

