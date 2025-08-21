"Odlična igra čitave momčadi! Đale krenuo s pobjedama u Europi, s ovima se da igrati u uzvratu. Fruk i Janković top, Dantas dijelio fenomenalne lopte... Dobro je ovo bilo, odlično!", jedan je od komentara na mrežama
DOJMOVI NAVIJAČKOG PUKA
Navijači Rijeke: 'Zašto naši suci ovako ne sude?'. 'Čestitke, ali zašto niste jurnuli po drugi gol?'
Nogometaši Rijeke slavili su s minimalnih, ali dovoljnih 1-0 protiv PAOK-a u prvoj utakmici playoffa Europske lige. Gol vrijedan pobjede zabio je Luka Menalo u 39. minuti, a navijači "bijelih" su ponosni na svoju momčad. Donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Taktički vrhunska utakmica, bravo! Idemo hrabro po prolaz"
- "PAOK je stvarno loše odigrao, čak i gore nego Ludogorec"
- "Odlična igra čitave momčadi! Đale krenuo s pobjedama u Europi, s ovima se da igrati u uzvratu. Fruk i Janković top, Dantas dijelio fenomenalne lopte... Dobro je ovo bilo, odlično!"
- "Dečki, sjajna analiza suparnika uoči utakmice i volja za napraviti s loptom nešto konkretno svaki put kad nam je u posjedu. To je to, bravo!"
- "Navijač sam Hajduka, ali ovo je bilo vrh za gledati"
- "Zašto ovako naši suci na sude?"
- "Dobro da nije sudio Kolarić, onda bi izgubili"
- "Čestitam Rijeci na pobjedi, ali zašto nisu jurnuli po još jedan gol? Ovako je to pobjeda, ali ne znači ništa. Proći će jedino ako tamo uđu u utakmicu kao da gube 2-0 i da nema vremena"
- "Bravo, Rijeka, imate ih u Grčkoj"
- "Raznijet će vas tamo", neki su od komentara.
Rijeka će prije uzvrata protiv PAOK-a (28. kolovoz) igrati protiv Varaždina na Rujevici u 4. kolu HNL-a.
