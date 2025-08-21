Obavijesti

VIDEO Niko Janković je ubacio, a Luka Menalo zabio glavom za eksploziju sreće na Rujevici!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Niko Janković je ubacio, a Luka Menalo zabio glavom za eksploziju sreće na Rujevici!
Foto: Screenshot/MaxSport

Rijeka je prije toga imala nekoliko opasnih situacija, ali imao je i PAOK koji je preko Ivanušeca pogodio prečku u 20. minuti

Rijeka je dočekala PAOK u prvoj utakmici playoffa za Europsku ligu. Nakon vrlo živahnih i uzbudljiv 38 minuta igre, Rijeka je povela u 39. preko Luke Menala

Niko Janković ubacio je s poludistance, a Menalo nadskočio čuvara i zakucao u mrežu gostiju za 1-0. Rijeka je prije toga imala nekoliko opasnih situacija, ali imao je i PAOK koji je preko Ivanušeca pogodio prečku u 20. minuti. 

Utakmica je u tijeku. 

