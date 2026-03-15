Navijači 'Spursa' tražili povrat novca. Tudor oštro: 'Kamo ide nogomet? Treba zdrav razum'

Pred nogometašima Tottenhama je dvoboj s Liverpoolom. Momčad Igora Tudora ne zna za pobjedu već šest utakmica u nizu, a otkako je hrvatski strateg preuzeo klupu 'Spursa' izgubio je sve četiri utakmice. Zadnji poraz je onaj od Atletico Madrida 5-2 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka. Navijači londonskog kluba su bijesni na rezultate Tudorove momčadi koja se bori za opstanak u Premier ligi. Trenutačno su 16. sa 29 bodova.

Foto: Matthew Childs

Udruga navijača Tottenham Hotspura oglasila se nakon poraza u Španjolskoj i nazvala igru "potpunom sramotom" te tražila klub povrat novca. Hrvat se osvrnuo na njihove zahtjeve i naglasio da je to stvar kluba te dodao:

- Manchester City gubi 3:0, Chelsea gubi 5:2, svake nedjelje događaju se teški porazi i ako bismo svaki put morali vraćati novac, kamo ide nogomet? U svemu u životu treba imati zdravog razuma.

Spursi su u Madridu gubili 3-0 nakon samo 15 minuta, sva tri gola primili su nakon katastrofalne pogreške obrane i golmana Kinskog.

- Ispričao sam se za prvih 15 minuta jer je to bilo nešto veliko. Takve se stvari, izvanredne, mogu dogoditi i ne možete ih kontrolirati. Inače se ne volim ispričavati, ali ovaj put jesam zbog tih 15 minuta. Za sve ostalo nemam se za što ispričati - zaključio je Tudor.