Navijači traže da se SAD-u oduzme domaćinstvo SP-a nakon ubojstva Charlieja Kirka

Tragično ubojstvo istaknutog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenulo je lavinu reakcija diljem svijeta, a nogometni navijači sada glasno pozivaju krovnu nogometnu organizaciju FIFA-u da preispita odluku o domaćinstvu Svjetskog prvenstva 2026. godine. Društvene mreže preplavljene su porukama zabrinutosti za sigurnost, a mnogi tvrde da SAD, suočen s političkom nestabilnošću i oružanim nasiljem, jednostavno nije prikladno mjesto za održavanje najvećeg sportskog događaja na svijetu.

Charlie Kirk (31), osnivač utjecajne konzervativne organizacije Turning Point USA i bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, ubijen je tijekom javnog nastupa na Sveučilištu Utah Valley. Dok je držao govor pred okupljenim mnoštvom, pogođen je metkom u vrat. Unatoč hitnoj medicinskoj intervenciji, preminuo je u bolnici. Događaj, koji su vlasti opisale kao ciljani napad, odjeknuo je američkom političkom scenom, a predsjednik Trump odao je počast Kirku na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram

- Veliki, pa čak i legendarni, Charlie Kirk, je mrtav - Nitko nije bolje razumio niti imao srce mladih u Sjedinjenim Američkim Državama od Charlieja. Voljeli su ga i divili mu se svi, posebno ja, a sada više nije s nama. Moja i Melanijina sućut njegovoj prekrasnoj supruzi Eriki i obitelji. Charlie, volimo te!"

Upravo je Kirkova nasilna smrt postala katalizator za masovnu zabrinutost među nogometnim navijačima. Platforma X (bivši Twitter) postala je epicentar poziva na akciju, a tisuće korisnika izravno se obraćaju FIFA-i sa zahtjevom da se Sjedinjenim Državama oduzme domaćinstvo.

- S obzirom na pucnjavu i ubojstvo Charlieja Kirka usred bijela dana, FIFA ne bi smjela dopustiti Americi da bude suorganizator Svjetskog prvenstva - jedan je od najčešćih komentara koji sažima opće raspoloženje. Drugi korisnik je dodao: Atentat na Charlieja Kirka trebao bi biti poziv na buđenje za FIFA-u i cijeli svemir o tome koliko je opasno dovesti Svjetsko prvenstvo u Ameriku.

Foto: Profimedia

Strah od nasilja je opipljiv, a mnogi smatraju da dolazak milijuna međunarodnih posjetitelja predstavlja ogroman sigurnosni rizik. "Svjetsko prvenstvo se jednostavno NE MOŽE održati u Americi, znamo točno što će se dogoditi i činjenica da se dopušta da se nastavi je smiješna", naglasio je jedan korisnik, aludirajući na percepciju neizbježne opasnosti. Pojavile su se i usporedbe s drugim zemljama: "Nema šanse da bi arapska zemlja bila domaćin Svjetskog prvenstva da se ono što se dogodilo Charlieju Kirku dogodilo tamo."

Iako će se Svjetsko prvenstvo 2026. godine održati u tri države – SAD-u, Kanadi i Meksiku – Sjedinjene Države imaju daleko najvažniju ulogu. Od 16 gradova domaćina, čak 11 ih se nalazi u SAD-u. Štoviše, prema planu, sve utakmice od četvrtfinala pa do samog finala, koje je predviđeno na stadionu MetLife u New Jerseyju, igrat će se na američkom tlu. Upravo ta centralna uloga stavlja sigurnosnu situaciju u zemlji pod poseban fokus.

Zabrinutost navijača nije neutemeljena. Prema podacima koje je objavio CNN, samo u 2025. godini u SAD-u je zabilježeno više od 300 masovnih pucnjava. Kirkovo ubojstvo, uz dva prošlogodišnja pokušaja atentata na predsjednika Trumpa i ciljano ubojstvo direktora United Healthcarea Briana Thompsona, samo je pojačalo sliku duboko podijeljene i nasilne nacije.