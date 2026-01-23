HRVATSKA - ISLAND 30-29 Hrvatska je sada na dva boda u skupini 2, a do kraja natjecanja igra protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske
DOJMOVI NAKON POBJEDE
Navijači: 'Trebaju nam se pisati četiri boda'. 'Suci katastrofalni'
Hrvatska rukometna reprezentacija na dramatičan je način pobijedila Island (30-29) i ostala u igri za plasman u polufinale Europskog prvenstva. Bila je to borbena utakmica naše reprezentacije, donosimo reakcije navijača.
- "Nama se trebaju pisati 4 boda. Dobili smo Island i Španjolsku u jednoj utakmici"
- "Ali suci su definitivno navlačili za Island. Tri gola nam poništili i vratili na devet metara, Islanđani udarali 2-3 puta na podu naše igrače, ništa nije dosuđeno. Suci katastrofa. Naši dobri, ali može to puno bolje u svakom slučaju, ali na kraju krajeva, pobjeda je najbitnija"
- "Zašto Slavića ne stavlja češće, puno bolji je od druge dvojice golmana?"
- "Dobra pjesma na kraju"
- "Koja utakmica, Hrvatska iznad svih"
- "Hoće li napokon netko iz Saveza uložiti žalbu na ovo suđenje, ovo je kriminalno!"
- "Bravo, dečki! Možete vi i do kraja"
- "Bravo za borbenost i pobjedu, ali isto tako na kraju brzopleto prosuli pristojnu prednost. Umjesto otići na +5 mi prosuli na +1!
- Možda će nam ta dva gola na kraju falit...", neki su od komentara hrvatskih navijača.
Hrvatska je sada na dva boda u skupini 2, a do kraja natjecanja igra protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske.
