Navijači u Rusiju došli obučeni kao Neymar, Messi i Ronaldo...

Samo dva dana dijeli nas od jednog od najvećih sportskih događaja - Svjetskog nogometnog prvenstva. Od 14. lipnja u 15. srpnja u Rusiji će se za naslov svjetskog prvaka boriti 32 reprezentacije, a navijači iz raznih dijelova svijeta već su pristigli bodriti svoje igrače.

Dok su neki od njih opremljeni 'samo' dresovima, šalovima, zastavama... neki su odlučili otići korak dalje i prerušiti se u svoje omiljene igrače. Tako su trojica prijatelja u Rusiju došli od glave do pete obučeni u ponajbolje igrače svijeta - Brazilca Neymara, Argentinca Lionela Messija i Portugalca Cristiana Ronalda.

Na Snapchatu su objavili kako je to izgledalo, a razliku između kopije i originala zaista je, na prvu, teško uočiti. Iako je malo nejasno od kuda ovi kreativci dolaze, mora se priznati da su si stvarno dali truda...

👏These Neymar, Messi & Ronaldo fans have fully kitted themselves out for the #WorldCup! 🇧🇷🇦🇷🇵🇹



[🎥: @aschauder ] pic.twitter.com/Zqnn0MvwdL