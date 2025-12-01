Navijači u Sarajevu poslali su poruku Vučiću, on odgovorio: 'To mi imponira, mogu pomoći'

Atmosfera u sarajevskoj dvorani Skenderija tijekom nedjeljne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo između košarkaša Bosne i Hercegovine i Srbije (72-74) bila je užarena, i ne samo zbog sportskog rivalstva. Domaći navijači iskoristili su priliku poslati oštru političku poruku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću podsjećajući ga na mračne epizode iz devedesetih godina.

Navijačka skupina BH Fanaticos razvila je transparent koji je odmah privukao pažnju. "Jučer kišobran, danas stativ, ubojice teže sakriti motiv, zlo nikad ne spava", pisalo je. Ova poruka izravno aludira na Vučićeve kontradiktorne izjave o njegovom boravku na položajima iznad opkoljenog Sarajeva tijekom rata.

Poruka dolazi u trenutku kad se ponovno aktualizira priča o takozvanom "Sarajevo safariju". Riječ je o jezivom fenomenu o kojem su izvijestili i strani mediji, a prema kojem su bogati stranci navodno plaćali velike svote novca vojsci bosanskih Srba kako bi iz "zabave" pucali na civile u opkoljenom gradu.

Hrvatski novinar Domagoj Margetić nedavno je podnio prijavu tužiteljstvu u Milanu, priloživši snimke za koje tvrdi da prikazuju Vučića s oružjem u ruci na Židovskom groblju, a ne s kišobranom ili stativom kamere, kako je srbijanski predsjednik godinama tvrdio. Istraga koju je pokrenulo talijansko tužiteljstvo fokusira se na identificiranje stranih državljana koji su sudjelovali u monstruoznom "turizmu".

Ponosan na uvrede

Reakcija Aleksandra Vučića nije izostala. Nakon što je u Srbiji objavio rezultate lokalnih izbora, osvrnuo se na skandiranja "Vučiću pederu" i transparent iz Skenderije. Umjesto demantija konkretnih navoda s transparenta, Vučić je poruke protumačio kao potvrdu političkog rada.

- Ne smeta mi to, čak mi i imponira. To znači da dobro branim srpske nacionalne interese. Mogu doći i pomoći im, da im terciram dok to viču. To neće promijeniti moju politiku, ona će ostati politika prijateljstva prema njima, ali i čvrste zaštite naših državnih i nacionalnih interesa - rekao je Vučić za TV Pink.

Aleksandar Vučić uoči lokalnih izbora posjetio je Urovce i Negotin | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Vučić je ranije kategorički odbacivao sve optužbe vezane uz sudjelovanje u opsadi, tvrdeći da je na Palama boravio isključivo kao novinar i prevoditelj te da "nikad nije imao snajper".

- Oni su podigli protiv mene optužni akt da sam počinio genocid u BiH. Njihovo je tužiteljstvo to odbacilo. Ovo je sada ozbiljnije organizirano - izjavio je Vučić za lokalne medije, nazivajući optužbe "čistim izmišljotinama".

Unatoč njegovim negiranjima, transparent u Skenderiji jasno pokazuje da dio javnosti u Bosni i Hercegovini ne zaboravlja prošlost niti prihvaća njegova objašnjenja o "kišobranima i stativima". Međunarodna istraga o "lovu na ljude" po sarajevskim ulicama je u tijeku.