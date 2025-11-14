"Hvala Jakiću što je uskakao na neprirodnoj poziciji. Tornado je spasio atmosferu navijanjem", jedan je od komentara na društvenim mrežama
ZADOVOLJNI NOVIM USPJEHOM
Navijači 'vatrenih': 'Kako je lijepo biti Hrvat!'. 'Suza suzu stiže'. 'Ovo je bilo rutinski...'
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je Svjetsko prvenstvo! Na Rujevici su "pali" Farski Otoci s 3-1, a Hrvatska će se naći među 48 reprezentacije koje će nastupiti na SP-u u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Navijači su ponosni na još jedan uspjeh naše reprezentacije.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- "Bravo svima, a posebno izborniku Daliću na još jednom velikom natjecanju"
- "Suza suzu stiže, bravo dečki!"
- "Hvala Jakiću što je uskakao na neprirodnoj poziciji. Tornado je spasio atmosferu navijanjem"
- "Mislim da nikome sada nije žao što smo ispali od Francuske u Ligi nacija"
- "Rutinski odlazak na još jedno veliko natjecanje"
- "Kako je lijepo biti Hrvat!"
- "Od svega je najljepše vidjeti ove crne majice"
- "Bravo dečki, bravo navijači!", neki su od komentara na stranicama HNS-a na društvenim mrežama.
Ždrijeb za Mundijal održat će se 5. prosinca u 18 sati u Washingtonu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku