Navijači 'vatrenih': 'Kako je lijepo biti Hrvat!'. 'Suza suzu stiže'. 'Ovo je bilo rutinski...'

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je Svjetsko prvenstvo! Na Rujevici su "pali" Farski Otoci s 3-1, a Hrvatska će se naći među 48 reprezentacije koje će nastupiti na SP-u u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Navijači su ponosni na još jedan uspjeh naše reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:27 Atmosfera u Rijeci prije utakmice | Video: Mato Galić/24sata

"Bravo svima, a posebno izborniku Daliću na još jednom velikom natjecanju"

"Suza suzu stiže, bravo dečki!"

"Hvala Jakiću što je uskakao na neprirodnoj poziciji. Tornado je spasio atmosferu navijanjem"

"Mislim da nikome sada nije žao što smo ispali od Francuske u Ligi nacija"

"Rutinski odlazak na još jedno veliko natjecanje"

"Kako je lijepo biti Hrvat!"

"Od svega je najljepše vidjeti ove crne majice"

"Bravo dečki, bravo navijači!", neki su od komentara na stranicama HNS-a na društvenim mrežama.

Ždrijeb za Mundijal održat će se 5. prosinca u 18 sati u Washingtonu.