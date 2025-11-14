Obavijesti

ZADOVOLJNI NOVIM USPJEHOM

Navijači 'vatrenih': 'Kako je lijepo biti Hrvat!'. 'Suza suzu stiže'. 'Ovo je bilo rutinski...'

Piše Petar Božičević,
3
Rijeka: Atmosfera na trbinama tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Hvala Jakiću što je uskakao na neprirodnoj poziciji. Tornado je spasio atmosferu navijanjem", jedan je od komentara na društvenim mrežama

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je Svjetsko prvenstvo! Na Rujevici su "pali" Farski Otoci s 3-1, a Hrvatska će se naći među 48 reprezentacije koje će nastupiti na SP-u u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Navijači su ponosni na još jedan uspjeh naše reprezentacije. 

  • "Bravo svima, a posebno izborniku Daliću na još jednom velikom natjecanju"
  • "Suza suzu stiže, bravo dečki!"
  • "Hvala Jakiću što je uskakao na neprirodnoj poziciji. Tornado je spasio atmosferu navijanjem"
  • "Mislim da nikome sada nije žao što smo ispali od Francuske u Ligi nacija"
  • "Rutinski odlazak na još jedno veliko natjecanje"
  • "Kako je lijepo biti Hrvat!"
  • "Od svega je najljepše vidjeti ove crne majice"
  • "Bravo dečki, bravo navijači!", neki su od komentara na stranicama HNS-a na društvenim mrežama. 

Ždrijeb za Mundijal održat će se 5. prosinca u 18 sati u Washingtonu. 

