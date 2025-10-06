Obavijesti

KAKVA NOĆ U BEOGRADU

Navijači Zvezde zapljeskali Zadranima! Jusup: 'Toplo mi je oko srca, ponosan sam na to'

Piše Zdravko Barišić,
Zagreb: Susret Cibone i Zadra u 1. kolu Premijer lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kada dolaziš u Beograd euroligašu, moliš Boga da izvučeš živu glavu. No, vidio sam na treningu da su igrači svježi i raspoloženi, da imaju samopouzdanje, rekao je trener Zadra

Nova sezona nije mogla ljepše početi za košarkaše Zadra. Hrvatski prvak je u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić srušio Crvenu zvezdu (85-79) na otvaranju ABA lige. 

Zadrani su odigrali senzacionalnu utakmicu, kontrolirali su situaciju na parketu od samog početka i nisu ispuštali vodstvo od prve četvrtine. Oduševili su partijom i srpske navijače koji su ih pljeskom ispratili iz dvorane. O tome je nakon utakmice pričao i trener Zadra Danijel Jusup.

- Jako dobro ste to primijetili, bilo mi je baš toplo oko srca, znam da je beogradska publika zadnjih godina navikla na europsku košarkašku kremu, da zna prepoznati košarkaške vrijednosti. Aplauz u dvorani Aleksandra Nikolića ima posebnu težinu i to nam je svima na ponos, puno nam to znači - rekao je ponosni Jusup.

Sjajnu utakmicu odigrao je Vladimir Mihailović koji je zabio 21 koš, dok je Karlo Žganec zabio 18. Ova pobjeda bit će veliki poticaj za Zadrane za nastavak sezone. 

Beograd: Utakmica 21. kola AdmiralBet ABA lige između KK Crvena zvezda MeridianBet i KK Zadar
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Kada dolaziš u Beograd euroligašu, moliš Boga da izvučeš živu glavu. Vidio sam na treningu da su igrači svježi i raspoloženi, da imaju samopouzdanje. Što se tiče utakmice, igrali smo jako dobro, imali smo problema s agresivnošću kad su nas pritisnuli, teško smo mogli organizirati smislen napad, osim jednostavnih specijala i toga smo se držali, ali pogodili smo važne šuteve kada je trebalo. Ono što uvijek kažem, kada imamo više skokova, mi obično pobjeđujemo utakmice. Imali smo 40 skokova, oni 37. Čestitam suradnicima i igračima, ovo je velika pobjeda za nas, moramo ostati na zemlji, skromni, dalje raditi i pokušati što više ovakvih utakmica odigrati - kazao je trener Zadra.

Nema puno vremena za slavlje jer se udarni ritam nastavlja. Zadrani će 10. listopada gostovati kod Zaboka u domaćem prvenstvu, a dva dana kasnije slijedi novo gostovanje u ABA ligi, ovaj put kod slovenske Ilirije. 

