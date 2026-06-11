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Navijajte za 'vatrene' i šaljite nam najbolje fotke na 24sata!

Piše 24sata,
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Navijajte za 'vatrene' i šaljite nam najbolje fotke na 24sata!
Saint-Etienne: Ljepša strana tribina s hrvatskim navija?ima | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Želimo vidjeti vašu verziju ludila za ‘'vatrenima’', pošaljite nam fotke, videosnimke, priče i anegdote, a najbolje ćemo predstaviti na 24sata

Admiral

Pošaljite nam svoje navijačko ludilo! Tražimo najluđe fotke, videosnimke i priče svih koji prate ‘'vatrene’' na Svjetskom prvenstvu. Od tribina, fan zona, kafića, dnevnih boravaka ili s balkona. Bilo da ste obojili lice, izvjesili zastavu, složili navijački oltar ili se zabavljate s društvom do jutra, pokažite nam kako živite Hrvatsku. Najbolje navijačke uratke objavit ćemo na 24sata!

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