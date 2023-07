'Navijat ću za Dinamo u Europi, neka bude normalno u Split doći u modrom dresu i obrnuto'

Prije utakmice Dinama i Hajduka je kroz Zagreb prošlo malo grmljavinsko nevrijeme u usporedbi s onim koje je hrvatsku prijestolnicu poharalo u petak. Osvrnuo se na to trener 'bilih' Ivan Leko prije susreta, ali i nakon velike pobjede (2-1) na Maksimiru.

- Gledam vani i pomislim što je to bilo prije dva dana. To su tragedije. To što ja sad ovdje pričam je li dobro pobijediti ili izgubiti... Nebitno je. U tim momentima smo kao narod pokazali da imamo empatije za druge. Danas je Zagreb, sutra je Osijek, pa Zadar, Dubrovnik. Uvijek trebamo pokušati pomoći. Ljudske gubitke ne možete nadoknaditi - objasnio je Leko.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pred 'modrima' i 'bilima' su uskoro i europski izazovi, a u toj su priči još i Rijeka i Osijek.

- Tako to treba biti, to je sport. U nogometu gubiš, pobjeđuješ... Možda to nije popularno reći, ali ja ću navijati za hrvatske klubove u Europi, tako i za Dinamo.

Nakon dugo vremena su uprave klubova bile na zajedničkom ručku, stvari se normaliziraju između dva najveća hrvatska kluba, a trener gostiju osvrnuo se i na jednu specifičnu situaciju. Podsjetimo, svojevremeno se dogodilo da je dječaku u Zagrebu skinut dres Marka Livaje.

- Pitao sam Mindaugasa Nikoličiusa kako je bilo na ručku. Neka bude normalno da možeš doći u Split s Dinamovim dresom i obrnuto.