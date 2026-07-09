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POPRILIČNA TOLERANCIJA

Navlače li suci za Argentince? Pogledajte frapantnu statistiku

Piše Josip Tolić,
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Navlače li suci za Argentince? Pogledajte frapantnu statistiku
Foto: Tom Weller/DPA
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Nikom suci nisu tolerirali toliko faulova prije nego što bi pokazali jedan karton koliko su Argentini, čak 22

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Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu utakmicama četvrtfinala, prvi na scenu stupaju Francuska i Maroko od 22 sata, a posljednji Argentina i Švicarska u noći na subotu od 3 ujutro. Među mnogim statističkim podacima između najboljih osam selekcija na Mundijalu, jedan se posebno ističe kad je u pitanju sudački kriterij.

Naime, Argentinci su u prethodnih pet utakmica napravili uvjerljivo najviše prekršaja po jednom kartonu, čak 22. Njihovim protivnicima Švicarcima pokazali su karton za svakih 11,5 prekršaja, gotovo upola manje. Najstroži kriterij suci Mundijala imaju prema Englezima, kojima su pokazali jedan karton za svakih sedam faulova. Argentina je dosad dobila svega tri žuta kartona, kao i Španjolska, a manje ih od četvrtfinalista ima samo Norveška (dva).

Među prekršajima Argentine za koje suci nisu pokazali ni karton svakako se ističe gaženje Lionela Messija po potkoljenici igrača Alžira u prvoj utakmici u kojoj je kasnije zabio još dva gola pa je ta odluka glavnog suca Szymona Marciniaka i VAR sobe uvelike utjecala na briljantne brojke koje je Messi kasnije ostvario, ukupno čak osam golova. Pritužbi su na suđenje protiv Argentine imali i Egipćani koji su u dramatičnoj utakmici osmine finala ispustili vodstvo 2-0 u posljednjih 15-ak minuta. Poslali su i službenu pritužbu Fifi.

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