NBA: Bivši 213 cm visoki centar liječi se od tumora na mozgu

Bivši NBA igrač Jason Collins (46) liječi se od tumora na mozgu, objavila je NBA liga u četvrtak.

"Jason i njegova obitelj pozdravljaju vašu podršku i molitve te ljubazno mole za privatnost dok posvećuju svoju pažnju Jasonovom zdravlju i dobrobiti," priopćila je liga.

Collins, 213 cm visok centar, 13 sezona je igrao u NBA ligi. Prvih sedam sezona je proveo u New Jersey Netsima, a potom je igrao i za Atlanta Hawkse, Boston Celticse, Memphis Grizzliese, Minnesota Timberwolvese, Washington Wizardse, da bi karijeru zaključio u dresu Brooklyn Neta.

U 735 utakmica imao je prosjek od 3.6 koševa i 3.7 skokova po utakmici.

Collins je u svibnju 2013. godine otkrio kako je homoseksualac. Bio je prvi aktivni muški sportaš iz jedne od četiri glavne sjevernoameričke profesionalne sportske lige koji je to učinio javno.