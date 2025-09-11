Obavijesti

JASON COLLINS

NBA: Bivši 213 cm visoki centar liječi se od tumora na mozgu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
NBA: Bivši 213 cm visoki centar liječi se od tumora na mozgu
Foto: NICK IWANYSHYN/PRESS ASSOCIATION

Collins je u svibnju 2013. godine otkrio kako je homoseksualac. Bio je prvi aktivni muški sportaš iz jedne od četiri glavne sjevernoameričke profesionalne sportske lige koji je to učinio javno

Bivši NBA igrač Jason Collins (46) liječi se od tumora na mozgu, objavila je NBA liga u četvrtak.

"Jason i njegova obitelj pozdravljaju vašu podršku i molitve te ljubazno mole za privatnost dok posvećuju svoju pažnju Jasonovom zdravlju i dobrobiti," priopćila je liga.

Collins, 213 cm visok centar, 13 sezona je igrao u NBA ligi. Prvih sedam sezona je proveo u New Jersey Netsima, a potom je igrao i za Atlanta Hawkse, Boston Celticse, Memphis Grizzliese, Minnesota Timberwolvese, Washington Wizardse, da bi karijeru zaključio u dresu Brooklyn Neta.

U 735 utakmica imao je prosjek od 3.6 koševa i 3.7 skokova po utakmici.

Collins je u svibnju 2013. godine otkrio kako je homoseksualac. Bio je prvi aktivni muški sportaš iz jedne od četiri glavne sjevernoameričke profesionalne sportske lige koji je to učinio javno.

