NBA bomba: Hezonja je dobio konkurenciju od 88 mil. dolara

Četiri NBA kluba sudjelovala su u međusobnim promjenama po kojima je 23-godišnji Peyton Watson napustio Denver te je preselio u drugu konferenciju, u Cleveland.

Cijelu NBA karijeru Watson je proveo u Denveru s kojim je 2023. proslavio i naslov prvaka. S Clevelandom je dogovoren četverogodišnji ugovor u vrijednosti 88 milijuna američkih dolara.

Prošla sezona bila je najbolja u Watsonovoj karijeri, a startao je u 40 utakmica za Denver. Pritom je imao prosjek od 14.6 poena po utakmici uz 4,9 skokova te 2,1 asistenciju. Igra na poziciji niskog krila, a mogao bi jednim dijelom biti i konkurencija hrvatskom reprezentativcu Mariju Hezonji koji je ovog ljeta iz madridskog Reala stigao u Cleveland.

Ova je promjena osim Denvera i Clevelanda uključivala LA Clippers i Washington. Međusobno je razmijenjen i veliki broj izbora na draftu, a od igračkih promjena vrijedi naglasiti da je 30-godišnji Max Strus napustio Cleveland i preselio u LA Clippers.