NBA bomba na pomolu: Giannis dolazi Luki Dončiću i Porzingisu

NBA insajder Brian Scalabrine tvrdi kako Dallas ima najveće šanse biti nova destinacija The Greek Freaka nakon što postane slobodan agent. Mavericksi bi tako imali strahovit europski trojac

<p>Najkorisniji igrač (MVP) NBA lige u prošloj sezoni, <strong>Giannis Antetokounmpo</strong> (25), mogao bi pojačati redove Dallas Mavericksa i tako postati suigrač <strong>Luke Dončića</strong>, tvrdi NBA analitičar <a href="https://www.si.com/nba/mavericks/news/giannis-to-dallas-mavs-has-a-chance-predicts-nba-analyst" target="_blank"><strong>Brian Scalabrine</strong></a>.</p><p>The Greek Freak sljedećeg ljeta postaje slobodan agent. Vjerojatno bi ga svaka momčad lige voljela vidjeti u rosteru, no Dallas ima najveće šanse za to, tvrdi Scalabrine.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Kakvom lakoćom zabija Luka</b></p><p>Tamo bi činio nevjerojatan europski trio Antetokounmpo - Dončić - Porzingis koji bi s njima u svojoj petorci imao velike izglede za osvajanje NBA prstena.</p><p><strong>Milwaukee Bucksi</strong>, prvoplasirana momčad istočne konferencije regularnog dijela sezone, nakon ne baš sjajnih predstava protiv <strong>Orlando Magica</strong> (iako su prošli rezultatom 4-1), izgubili su prvu utakmicu doigravanja konferencijskog polufinala od Miami Heata. Sigurno im je 'voda u ušima' jer znaju da je Miami Heat ipak klasa više u odnosu na Orlando.</p><p>Ako Bucksi ispadnu u ovoj seriji, Giannis bi se mogao zapitati može li s njima do NBA prstena ili će u taj pothvat s novom momčadi.</p><p>U prvom dijelu sezone Antetokounmpo je po utakmici prosječno zabijao 29,5 koševa, dijelio 5,6 asistencija i hvatao 13,6 skokova po utakmici u kojima je prosječno proveo 30 minuta na terenu. U play-offu je trenutačno na statistikama 28,5 koševa, 6,5 asistencija i 15 skokova i morat će poboljšati statistiku ako želi do naslova. Tu su, naravno, <strong>Eric Bledsoe</strong> i <strong>Khris Middleton</strong> koji moraju skinuti teret s njegovih leđa.</p><p>Podsjetimo, Dallas Mavericksi su ispali od LA Clippersa (4-2) i trebat će im još koja godina iskustva ili superstar kakav je Antetokounmpo kako bi mogli otići do kraja.</p>