NBA igrač u Zadru! Slobodne izvodi kao veliki Radivoj Korać

KK Zadar ove će se godine, kako sad stvari stoje, boriti za ostanak u ABA ligi. Čelnici kluba s Višnjika morali su pokrpati poziciju centra, a odlučili su se za Chinanua Onuakua, bivšeg igrača Houston Rocketsa

<p>Možda na prvu ruku izgleda malo smiješno, ali je itekako učinkovito. Kao djeca nismo baš imali snage dobaciti do koša pa smo se većinom posluživali tim 'oružjem'. Lopta ispod nogu i nagli izbačaj prema gore. No što kada to radi profesionalni košarkaš koji je igrao u NBA ligi? A ako svaka ulazi, koga briga kako to izgleda.</p><p><strong>KK Zadar </strong>je doveo pojačanje iz Južne Koreje, radi se o Amerikancu <strong>Chinau Onuakuu </strong>(23), kojeg su na draftu izabrali Houston Rocketsi, ali se ipak nije uklopio u prvu momčad, pa je putovao po razvojnim momčadima. No, ovaj košarkaš je najviše poznat po slobodnim bacanjima koje izvodi baš onako kako smo opisali na početku teksta, a pionir takvog izvođenja bio je veliki Radivoj Korać.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tornado Zadar</strong></p><p>Radi se o košarkašu koji je 2016. godine izabran prilično visoko na NBA draftu (37. pick) od strane Houston Rocketsa. Ipak, Onuaku se u Rocketsima nije previše naigrao. Ovaj snažni 208 centimetara visoki centar odigrao je samo 6 utakmica za franšizu iz Texasa. Nakon čega su ga Rocketsi poslali u razvojnu ligu u ekipu Rio Grande Walley Vipers, a u idućoj sezoni u istoj ligi je nastupio za Greensboro Swarm. Na Višnjik je stigao kao zamjena za Darka Planinića koji je na ljeto potpisao sa Zadrom otvoreni ugovor, a prije dva tjedna je napustio klub.</p><p>Zadnju sezonu proveo je u Južnoj Koreji u timu Wonjua gdje je bilježio 14 poena i 10 skokova u prosjeku. </p><p>Poznat je po svojim slobodnim bacanjima u stilu legendarnog Radivoja Koraća, jednog od najboljih jugoslavenskih košarkaša svih vremena, koji možda mlađim pratiteljima košarke nije poznat, ali starijim generacijama sigurno jest. Lopta se stavlja među nogu i s obje ruke ispod lopte baca prema košu, a kako to izgleda na snimci možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=129wDAwgiVY"><strong>OVDJE</strong></a></p><p>Osim njega, sličan stil koristio je i veliki George Mikan te Rick Barry koji je s Warriorsima osvojio titulu 1975. godine.</p><p>U Zadar je su već ranije dolazili NBA igrači poput Tonyja Wrotena koji je igrao za Memphis i Glena Davisa koji se zadržao dva puna dana. Od aerodroma do McDonaldsa gdje ga je Tornado častio večerom pa opet na aerodrom i povratak u SAD. Nadamo se da će novi NBA igrač ovaj put ostati barem na ručku.</p><p> </p>