NBA je u Chicagu slavio srpsku kulturu. Jokić šokirao potezom

Srpski košarkaški superstar Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu utakmicu (22 koša, 14 skokova, 17 asistencija) za svoje Denver Nuggetse u Chicagu, no njegovu izvanrednu izvedbu na parketu zasjenio je incident koji se dogodio nakon susreta. Naime, Jokić je navodno ignorirao brojne srpske navijače koji su ga došli podržati na "večeri srpskog naslijeđa" u Chicagu, ostavivši ih duboko razočaranima, a cijeli je događaj pokrenuo lavinu u srpskoj javnosti.

Incident je detaljno opisao novinar Antonio Kovačević sa Serbia Timesa. Prema njegovim riječima, Jokićeva reakcija nakon pobjede od 136-120 bila je hladan tuš za sve one koji su ga s nestrpljenjem čekali kako bi proslavili njegove uspjehe i iskazali mu podršku.

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

"U Chicagu se okupilo oko 50-ak djevojčica i dječaka iz folklorne grupe 'Tromeđa' iz crkve sv. Đorđa, koji su došli u Chicago čak iz Indiane (udaljenost je oko 290-300 kilometara, op. a.) kako bi mu poželjeli dobrodošlicu i pozdravili ga srpskim kolima i igrama. Ipak, pamtit će večer po razočarenju, jer njihov idol, kojeg su nakon utakmice strpljivo čekali, nije našao vremena ni za fotografiju s njima," piše Kovačević te dodaje...

"Ni pozdrav, ni riječ. Ništa. Prošao je pored njih, kao što naš narod kaže, kao pored turskog groblja. Uz jedan pokret rukom, bez gledanja, kao kad asistira suigračima, koji su najveći optimisti protumačili kao pozdrav... A ljudi su čekali. Onako sređeni, skockani, u narodnim nošnjama koje su prije toga danima pažljivo pripremali, prali i popravljali.

Jokić ni tada nije imao vremena ni volje za druženje s navijačima, ali ga je pronašao crnogorski reprezentativac Nikola Vučević, koji je nedavno razmijenjen iz Bullsa. Vučević je tada izašao iz svlačionice i ljubazno se fotografirao s djecom, šalio se s njima, pričao s njima i njihovim roditeljima i svima priuštio trenutak za pamćenje.

"Zar bi ti netko trebao narediti da se fotografiraš s djecom," zaključio je Kovačević u svojoj kolumni.