NBA legenda napravila dijete djevojčici od 13 godina: Nemojte me to pitati, moj privatni život

Bio je vrhunski košarkaš, nedvojbeno legenda NBA lige, ali kao čovjek je nekim potezima razočarao mnoge. Karl Malone (59) je treći najbolji strijelac u povijesti lige, ali velika crna mrlja na njegovu karijeru je još iz 1983. godine kad je bio na drugoj godini koledža. Tek je kretao u 'pravu' karijeru, a napravio je nešto o čemu se ne prestaje pričati ni 40 godina kasnije.

Naime, tada je, kako pišu američki mediji, 13-godišnju djevojčicu Gloriju Bell predstavljao kao svoju djevojku, a napravio joj je dijete. Tu je krenula drama i dogovori s njezinom obitelji. Bio je na Sveučilištu Louisiana, a prvotno se spominjalo da se radi o silovanju, no ispostavilo se da to 'ne drži vodu', već su odmah krenuli u utvrđivanje očinstva koje je pokazalo podudarnost od 99,3 posto.

Foto: Press Association/PIXSELL

- Ne želim to komentirati, nije me briga. To je moj osobni život, nosim se s tim kako sam se morao nositi kao sa svime u životu. Tako da... Svejedno - rekao je.

Izbjegao je odlazak u zatvor jer je njezina obitelj zaključila kako bi odlaskom u zatvor njegova karijera stala, a to bi dijete ostalo bez ikakve naknade od oca. No, to ga dijete nije zanimalo te je godinama kasnije tek odlučio priznati dijete, a prvi put je Demetressa vidio kad je imao 17 godina.

Nije to bio jedina takva situacija. Saznalo se da je i sa 17 godina napravio blizance prije toga.

- Nisam se na pravi način ponio prema starijoj djeci. Pogriješio sam, ali ne mogu vratiti vrijeme - rekao je svojevremeno Malone.

On se 1990. oženio s Kay Kinsey i kasnije dobio četvero djece, a danas je s djecom navodno ipak u boljim odnosima

Foto: Kyle Terada

