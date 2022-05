NBA legenda o Draženu: Mrzio sam ga, potpuno me izluđivao

Jedan od najboljih igrača u povijesti NBA lige Reggie Miller (56), koji je u svojoj osamnaestogodišnjoj karijeri igrao je za Indiana Pacerse i odveo ih NBA finale 2000. godine, prisjetio se Dražena Petrovića.

Miller je svojevremeno bio jedan od najboljih šutera svih vremena, a u popularnoj radijskoj emisiji Dana Patricka, priznao je da mu je nerijetko bilo mrsko vidjeti Dražena u protivničkoj momčadi.

- Do dana današnjeg ljudima ponavljam da mi je on bio najteži suparnik, mrzio sam ga. Izluđivao me svojim načinom igre i svojim budalaština. Bio je toliko dobar strijelac i činio bi to tako da mi "zabija u facu - a potom provocira na uho onim svojim iskrivljenim engleskim - prisjetio se Miller koji je bio jedan od najboljih šutera u NBA povijesti.

Košarkaškog 'mozarta' prisjetili su se otvorivši temu o Stephu Curryju kojeg neki svrstavaju među najboljih deset na svijetu.

- Naravno da mi je smetalo što to radi, a on bi mi rekao: 'Pa onda učini nešto'. A često nisam mogao puno učiniti. Dakle, ako nekom smeta to što Curry radi, neka učini nešto", poručio je Miller, ali onda naglasio da bi se u njegovo vrijeme to "nešto" svodilo na fizički jaču igru i grube prekršaje, što danas više nije dozvoljeno - rekao je Miller pa nastavio:

- Naše vrijeme bi igrači za to dobili "ljubavno tapšanje", što znači da bi ih onaj tko prvi dođe u priliku žestoko srušio na parket. Samo, danas to ne bi prošlo Danas se za sve pregledavaju snimke, pazi se na svaki udarac. Zato Steph može raditi što hoće i proći bez posljedica - zaključio je.

