<p><strong>NBA</strong> i sindikat igrača (NBPA) objavili su u petak da će se doigravanje nastaviti u subotu, nakon tri dana bojkota igrača koji su na taj način prosvjedovali protiv rasne nepravde.</p><p>- Imali smo iskren, strastven i produktivan razgovor između igrača, trenera i vlasnika momčadi vezano za sljedeće etape, a s ciljem produbljivanja naših kolektivnih i našeg djelovanja u ostvarivanju socijalne pravde i rasne jednakosti. Između ostalog, sudionici razgovora su bili predstavnici igrača i 13 momčadi koje se nalaze u Orlandu. Sve su strane pristale na to da se doigravanje nastavi u subotu 29. kolovoza - navodi se u priopćenju objavljenom poslije sastanka.</p><p>Istovremeno je objavljeno da je stotinjak zaposlenika NBA odlučilo prestati s radom u petak u ime borbe protiv rasne nepravde slijedeći tako primjer igrača, a taj je potez podržao povjerenik sjevernoameričke košarkaške lige Adam Silver.</p><p>- Vjerujemo da NBA, njeni čelnici administrativno vijeće koje obuhvaća vlasnike franšiza imaju sredstva da učine više za izravnu borbu protiv policijske brutalnosti i sustavnog rasizma u ovoj zemlji - napisali su "štrajkaši" u pismu upućenom svom šefu i njegovom pomoćniku Marku Tatumu.</p><p>- Čuo sam nekolicinu vas i razumijem bol, ljutnju i frustraciju koju osjećaju neki od vas u ovom trenutku. To su izuzetno teški trenuci, posebno za one koji su u našem kampusu u Orlando (za NBA) i u Bradentonu (za WNBA), daleko od svojih obitelji i prijatelja - odgovorio im je Silver u poruci objavljenoj na stranicama lige.</p><p>- Podržavam svim svojim srcem igrače NBA i igračice WNBA i njihovu borbu da na svjetlo dana iznesu probleme socijalne nepravde. Razumijem da neki od vas misle da je liga trebala više napraviti. Čujem vas i znajte da sam koncentriran da i liga i ja pridonesemo stvarnoj promjeni u našoj organizaciji i u zajednicama diljem zemlje - dodao je.</p><p>Košarkaši <strong>Milwaukee Bucksa</strong> bojkotirali su petu utakmicu prvog kruga doigravanja NBA lige protiv Orlando Magica u znak potpore Jacobu Blakeu, kojega su policajci u nedjelju u Wisconsinu ustrijelili sedam puta i tako ga ostavili paraliziranog od struka naniže. Vodstvo košarkaške NBA lige odgodilo je nakon toga tri utakmice doigravanja Houston Rockets - Oklahoma City Thunder, te LA Lakers - Portland Trail Blazers, kada se neslužbeno pročulo da su i oni spremni za bojkot. </p>