Ne baš fantastična Dinamova četvorka na putu prema dolje

Ante Ćorić je u 2020. odigrao 142 minute i grije klupu dok njegov klub gubi 13-0 od Ajaxa, Alen Halilović na meti je talijanskog trećeligaša, Fran Brodić igra 2. HNL, a otac Roberta Murića prepucava se po internetu

<p>Na putu prema dolje. Naziv je to dramske serije koja je osvojila publiku. Prikazuje život profesora kemije <strong>Waltera Whitea</strong>, koji svoje znanje koristi kako bi proizvodio metamfetamin i tako zaradio za svoju obitelj. Zbog načina života tone sve dublje i dublje, a imao je <strong>dobre motive</strong>...</p><p>Sigurni smo da su dobre motive imali i Alen <strong>Halilović</strong>, Robert <strong>Murić</strong>, Fran <strong>Brodić </strong>i Ante <strong>Ćorić</strong>, ali činjenica je da u nogometnoj karijeri nisu napravili ono što se od njih očekivalo. Danas su na <strong>marginama</strong>...</p><h2>Pogledajte video: Policija privodila navijače</h2><p>Halilović je imao 16 godina, 11 mjeseci i 22 dana kad je debitirao za hrvatsku A reprezentaciju protiv Portugala. HNS je učinio sve da supertalenta zakapari čim prije. Zbog njega su stariji nogometaši Dinama dolazili na treninge i utakmice mlađih dobnih kategorija. Haladona, kako su Alenu tepali, nizao je tad protivnike kao čunjeve, bio je programiran da postane velika zvijezda.</p><p>U Barcelonu je otišao kao golobradi klinac za tko zna koliko love. Ljudi iz Transfermarkta su toliko puta korigirali cijenu tog transfera da su pomislili da ih netko zaj****. Milan ga je doveo na račun talenta, poslao ga na dvije posudbe pa mu raskinuo ugovor. </p><p>Koketirao je s Dinamom, a onda je trener Zoran Mamić ispalio:</p><p>- Imamo mi <strong>Izeta Hajrovića</strong>.</p><p>Dakle, bolji im je igrač koji nije igrao osam mjeseci.</p><p>Sjećamo se još trakavice između Branka Murića, Robertova oca, i Zdravka Mamića. Mali je na kraju otišao u Ajax, u dvije godine nije ni <strong>natucao </strong>nizozemski, pa je preko B momčadi <strong>Brage </strong>došao u Rijeku.</p><p>Zabije tu i tamo, ali nikako da zablista. Sad ga muči ozljeda, a iz Rijeke uvjeravaju da ga je Rožman doveo u red i da je još uvijek projekt kluba. Imali su u Rijeci već problema s roditeljima nogometaša, ali nisu im nikad pridavali previše pažnje. Tako da ni eskapada tate Murića neće previše naštetiti sinu.</p><p>Što reći o Anti Ćoriću, kojeg trener Venla ne uvede u igru u porazu 13-0 od Ajaxa, a ima <strong>pet </strong>zamjena?! Ćorić je u 2020. na travnjaku proveo 142 minute, što u dresu Almerije, što u dresu Venla. Poražavajuće...</p><p>Klupa nizozemskog prvoligaša za Frana Brodića bila bi <strong>premija</strong>, jer on je sad u <strong>Kustošiji</strong>. U Italiji je pustio kosu i bradu, podsjećao je na pustolova <strong>Robinsona Crusoea</strong>. Valjda mu neće trebati 28 godina da pronađe spas, kao spomenutom junaku.</p><p>Mnogi zaboravljaju da je Brodić do danas ostao najmlađi Dinamov debitant u povijesti 1. HNL. Imao je 16 godina, tri mjeseca i šest dana kad je zaigrao protiv Intera (2-0), ušavši u 85. minuti.</p><p>Poražavajuće zvuči činjenica da je od odlaska iz Dinama, a bilo je to prije šest godina, zabio samo četiri gola u seniorskoj konkurenciji, sve u niželigaškim klubovima. Tri gola zabio je u 27 utakmica u dresu Catanije u trećoj talijanskoj ligi, te jedan za belgijskog drugoligaša KSV Roeselare.</p><p>Usporedbe radi, <strong>Luka Ivanušec</strong> (21) vrijedi četiri milijuna eura, kao spomenuta četvorka zajedno, ide stepenicu po stepenicu i za njega se otimaju velikani. Izborio se za minutažu u Lokomotivi, odbio je lukrativne ponude CSKA Moskve i Brentforda, došao u Dinamo i sad traži svoje mjesto pod suncem.</p>