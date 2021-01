Razbili su našu obranu i raširili su nas. Drugo poluvrijeme je izgledalo bolje, vratili smo se u igru, uzeli smo bod, vidjet ćemo hoće li taj bod što značiti. Dobra škola i ovako protiv Angole ne smijemo, rekao je kapetan Domagoj Duvnjak nakon remija protiv Japana (29-29) na otvaranju Svjetskog prvenstva u Egiptu.

Vukao nas je Dule u završnici utakmice, došao do četiri gola, ali ni on nam nije uspio donijeti preokret protiv čvrstog i brzog Japana. Iskusni trener Japana Dagur Sigurdsson nas je pročitao, znala je njegova momčad što treba raditi. Krenuli su čvrsto i pokretljivo u obrani, čuvali su sjajno Duvnjaka i naše pucače, a nas je u tim trenucima vukao Marino Marić koji je na kraju došao do sedam golova.

Nije mogao Marić sam. Probudili su se i ostali igrači u drugom dijelu predvođeni Duvnjakom, ali više od boda nismo mogli uzeti.

- Ne bih psovao, ali ušli smo kao papci. Nije to bilo pravo lice. Gledali smo jedan u drugoga. Trebamo razmisliti o našoj slici, cijeli turnir je pred nama, ali ovo nije slika koju trebamo prikazivati - izravan je bio povratnik u reprezentaciju Manuel Štrlek.

Ivan Čupić nam je donio bod golom iz sedmerca u posljednjim sekundama, ali minutu prije toga nam je mogao donijeti vodstvo. Pri rezultatu 28-28 imao je zicer, ali japanski golman mu je skinuo.

- Bilo je loše na početku. Vraćali smo se polako, gol po gol. Uspjeli smo izjednačiti u zadnjih desetak minuta, imali smo zicer da napokon povedemo, ali nisam zabio i za to smo kažnjeni - kazao je Čupić.

Što je, tu je. Ne treba raditi nikakvu dramu. Tek je početak prvenstva, drugačiji su uvjeti, svakodnevna testiranja i vjerujemo da će ovo biti samo pouka našim rukometašima za dalje. Slijedi dan odmora, a onda susret protiv Angole u subote. Nadamo se, ovaj put puno lakši posao.