Ne boji se Turaka! Mourinho je odlučio tužiti Livakovićev klub

Portugalski nogometni stručnjak Jose Mourinho (63) podnio je tužbu na najvišem europskom sudu za ljudska prava zbog kršenja njegovog prava na slobodu izražavanja dok je vodio turski nogometni klub Fenerbahče. Tužba Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) podnesena je u ožujku 2025., gotovo šest mjeseci prije nego što ga je Fenerbahče otpustio nakon što se nije kvalificirao za Ligu prvaka.

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Mourinho je podnio tužbu zbog "disciplinskih sankcija" koje mu je izrekao Turski nogometni savez zbog "nesportskog ponašanja". Sporne su bile primjedbe koje je iznio o navijačima suparničkog tima i o turskim sucima u studenom 2024., što je rezultiralo zabranom utakmice i dvjema kaznama od oko 21.000 dolara.

Foto: Rodrigo Antunes

Prema članku 6. Europske konvencije, "podnositelj zahtjeva se žali da spor o kojem je riječ nije riješio neovisni i nepristrani sud", navodi se u dokumentu Europskog suda za ljudska prava od 13. svibnja.

Savez je kaznio Mourinha zbog nesportskog ponašanja prema suparničkim navijačima tijekom utakmice i zbog naknadnih komentara u tisku u kojima je kritizirao standarde suđenja nakon Fenerova poraza od Trabzonspora (2-3).

Foto: Pedro Rocha

Trabzonspor je dobio dva kaznena udarca u drugom poluvremenu nakon VAR intervencija, a pri rezultatu 2-2, Mourinho je bio bijesan kada je prekršaj nad jednim od njegovih igrača ostao nekažnjen.

Tursko nogometno udruženje priopćilo je da su Mourinhove izjave "imale namjeru naštetiti ugledu TFF-a, umanjiti vrijednost turskog nogometa, zasjeniti ili diskreditirati nepristranost sudaca i drugih službenih osoba natjecanja".

Foto: Pedro Nunes

Nakon što se rastao s Fenerbahčeom nakon poraza u doigravanju Lige prvaka u kolovozu, Mourinho se pridružio portugalskom velikanu Benfici, a posljednjih se dana povezuje s Real Madridom.