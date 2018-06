'Ne dam da me Messi pobijedi, na terenu nemam prijatelja'

S njim nema šale. Kad je ovako raspoložen, onda nema obrane koja ga može zaustaviti. Mandžo - ratnik.

- Ratnik? Ha, ha... Ma, šutim i radim, kao posljednjih godina, ne zamaram se sa zabijanjem golova, samo pobjedama. Ovisnik sam o pobjedama, ne o golovima jer mogu pridonijeti i bez golova, to sam pokazao milijun puta, tako ću nastaviti i dalje... - kaže Mario.

Sad slijedi Argentina i njegov ‘prijatelj’ Messi. Prošle godine u susretu Juventusa i Barcelone Mandžo ga je odgurnuo a potom mu se, kako i dolikuje, došao ispričati.

No Leo nije prihvatio ispriku i odgurnuo mu ruku na što mu je Mandžo vratio “jednom odgojnom”.

Vrijeme je

- Na terenu ne poznajem nikoga, to su protivnici koji me žele pobijediti, ja im neću dati da me pobijede... I to je to - kaže Mario i nastavlja:

- Dvadeset godina nismo prošli skupinu i vrijeme je. Ako budemo vjerovali i ostavili srce na terenu, onda možemo. I sreća, naravno, to je jako bitno. Vjerujem da prolazimo, a što je još važnije, vjeruje i cijela svlačionica.

Izbornik Dalić odlučio je igrače motivirati filmom “Vatreni”.

- Ujutro nam je pustio film, bila je neka skraćena verzija jer traje puno duže, ali je lijepo. Bile su i neke naše utakmice, miješane s onima iz Francuske 1998. godine. Baš je bilo lijepo vidjeti kako je to bilo prije. To me stvarno motivira, volim gledati hrvatske uspjehe, hrvatske sportaše... - rekao je Mandžo.

Čujemo navijače iz hotela

Atmosfera u Kaliningradu je bila veličanstvena.

- Bilo je fenomenalno, gdje god sam pogledao, posvuda kockice. Naš hotel je bio na glavnom trgu i cijelo popodne smo čuli pjesmu naših navijača. Bili su veličanstveni. Zajedno ćemo, ako Bog da, nešto i ostvariti - rekao je Mandžo, veliki fan Stipe Miočića.

Uoči utakmice Stipe Miočić poslao je poruku “Ajmo, Hrvatska, zajedno smo jači”. A Mandžu je to posebno motiviralo. Jer, prijatelj je s Miočićem, s njim je preko Twittera u kontaktu. Uostalom, poslao mu je dres.

Stipe i Mandžo, dva ratnika. Nema straha...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.