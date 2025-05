Ne ide bez Curryja: Minnesota izjednačila seriju s Warriorsima

Minnesota Timberwolvesi pobijedili su u drugoj utakmici serije doigravanja protiv Golden State Warriorsa 117-93. Gosti iz Kalifornije igrali su bez svojeg najboljeg igrača Stephena Curryja, koji se ozlijedio u drugoj četvrtini prve utakmice. Zadobio je ozljedu lista, a na teren bi se trebao vratiti tek u četvrtoj utakmici serije.

Domaćin je u večerašnjoj utakmici odmah pokazao bolju igru u odnosu na prvi susret. Na početku utakmice napravili su seriju 13-0, a Warriorsi su prve poene postigli tek nakon pet minuta igre. U prvoj četvrtini ubacili su samo 15 koševa, a Minnesota je nastavila dominirati i do poluvremena. Posebno raspoložen bio je Julius Randle, protiv kojega se obrana Golden Statea nije mogla nositi ispod koša.

Foto: Jesse Johnson

U drugom dijelu domaćini su samo povećavali svoju prednost. Jimmy Butler bio je najbolji igrač gostiju, ali ni on nije uspio ugroziti prednost Minnesote koja se kretala oko 20 poena razlike. Steve Kerr pokušavao je na razne načine preokrenuti susret, pa je tako u trećoj četvrtini dao priliku i igračima koji dosad nisu značajnije sudjelovali u doigravanju, no ni to nije dalo rezultata.

Minnesota je posljednju četvrtinu susreta mirno privela kraju. Najbolji u redovima domaćina bio je Julius Randle s 24 poena, sedam skokova i 11 asistencija. Slijedili su ga Anthony Edwards i Nickeil Alexander-Walker s po 20 poena. Golden State je predvodio Jonathan Kuminga s 18 koševa, pet skokova i jednom asistencijom. Jimmy Butler postigao je 17 poena, a Buddy Hield 15.