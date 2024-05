Ne ide bez Gorana: Đoković u Ženevi ispao od 44. na svijetu

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters | Foto: Denis Balibouse

Đoković je prvi došao do breaka, poveo je 4-1 činio se kako će rutinski do vodstva 1-0. No, 23-godišnji Čeh je fantastičnom igrom uzvratio s pet gemova u nizu, uz dva breaka, osvojivši set rezultatom 6-4