Ne ide ni s vuvuzelama: Barca 13. put pobijedila u Zagrebu

Barcelona je pobijedila i 13. put u 14. gostovanju u Zagrebu (32-25). Nije moglo teže za prvu domaću utakmicu Zagreba u Ligi prvaka ove sezone, nakon poraza od Magdeburga kod kuće u prošlom kolu (21-22), a takvi se mogu nabrojati na prste dvije ruke u zadnjih 30 godina, Arena je Barci bila idealna stanica. Zagreb je izgubio i treću utakmicu nakon Pelistera i Wisle, ovu očekivano jer ako nije nikad srušio Katalonce kod kuće...

Uvijek je spektakl kad Barcelona dolazi u Zagreb. Krajem 90-ih u Ledenu dvoranu, s kojom je uvijek izlazila na kraj unatoč atmosferi kakva se ne pamti, a zadnjih godina u Arenu. Imala je čak u korona sezoni izlet i u Sutinska vrela, ne ponovilo se. Samo jednom, u zadnjem finalu trilogije 1999., nije pobijedila u Hrvatskoj (22-22), zahvaljujući golu Zlatka Saračevića i u zadnjoj sekundi.

Iako je Barca sama po sebi magnet za navijače, publika uvijek više želi gledati pravi Zagreb, a takav nije bio u prva dva kola. Stoga i dosta praznih mjesta u Areni iako će i ovih 8500 vjerojatno biti rekordan broj u ovom kolu. Novost su bile i vuvuzele, stare dobre afričke, ali nisu poremetile goste.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barca | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Koji su, baš kad nije trebalo, skrpali Diku Mema. Osjetilo se dobro u napadu protiv Magdeburga, kad je on tu, drugačija priča. Zagreb bez Walczaka, s Faljićem kao jedinom promjenom iz Plocka. Od primarnih rukometnih promjena ništa ili malo toga nabolje.

Zanimljiv Ortegin pokus s Jancem na srednjem vanjskom uz Mema desno i N'Guessana lijevo. Odmah nekoliko laganih golova iz polukontre da Zagreb ne poleti. Zna se točno tko i kuda trči, to je takva brzina da Zagreb ne stigne ni prekršaj napraviti. Janc kao s turbom.

Najteža je to rukometna kategorija, kad u obranu stanu Fabregas, N'Guessan, pa Frade i Mem, teško je i gol vidjeti, a ono na golu Nielsen. Pa ti zabij. Teško je bilo Zagrebu, udarci ili u bloku ili poluvisoko, što je za Nielsena šala. S druge strane, Grbavac ni blizu lopti, Suljević je prvu Zagrebu donio u 18. minuti, kad je Nielsen bio već na sedam ili 50 posto.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barcelona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ne ide protiv toga, plus sporo vraćanje u obranu, što Barca kažnjava zatvorenih očiju. Od vanjskog šuta Zagreba opet ništa, Gruzijac Tshkovrebadze cijelo prvo poluvrijeme na klupi, šteta. Beljavski u izdanju iz Sjeverne Makedonije, lošem, Karačić također.

Realno, 13-17 nakon 30 minuta bio je vrhunski rezultat s obzirom na parket. Mem u nastavku odmah dva komada za mirne Barcine vode, ali za isključenje što je Zagreb iskoristio za tri gola u nizu. I Barca zna griješiti u serijama, počastila je Zagreb, ali i stala na vrijeme da se publika i vuvuzele ne uključe previše. Na žalost Zagreba, još se i naljutila i pojačala tempo, za 30-20 u 50. minuti. Ispalo je na kraju pristojno, ali uz ozljedu Glavaša, koji je odšepao na klup uz bolnu grimasu...

Zagreb - Barcelona 25-32 (13-17)

Zagreb: Grbavac, Suljević (8 obrana); Faljić, Klarica, Gojun, Tskhovrebadze 2, Ćavar 3, Karačić, Topić 1, Gavrić, Przytula 1, Beljavski 3, Kavčič 3, Glavaš 5, Trivković 1, Tufegdžić

Barcelona: Hallgrimsson, Nielsen (16 obrana); Fernandez 3, Carlsbogard, Mem 6, Cikuša Jeličić 1, Janc 6, N'Guessan 4, Gomez 6, Sola, Grau, Makuc, Elderaa, Fabregas 2, Frade 2, Baruffet 2

Sedmerci: Zagreb 2/3, Barcelona 2/3

Isključenja: Zagreb 6 minuta, Barcelona 6 minuta