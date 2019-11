'Ne može biti ljepše od ovoga! Ajmo zajedno ponoviti Rusiju'

Ponovno Englezi, ponovno velika utakmica i otvaranje s njima. Mislim da realno možemo proci dalje, što je naša ambicija, rekao je za HRT izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon ždrijeba za Europsko prvenstvo 2020. godine.

Hrvatska je u skupini s Engleskom i Češkom te trećom momčadi koja još nije odlučena, a kandidata su četiri - Norveška, Srbija, Škotska i Izrael.

- Nama je sad prva utakmica s Englezima najvažnija, ne moze biti ljepše otvaranje od toga. Onda slijede dvije lakše utakmice, mi znamo što je nama cilj, proći grupu, to je naš zadatak. U te druge dvije utakmice mi moramo tražiti svoju šansu - rekao je Dalić pa prokomentirao mogućeg trećeg protivnika. Mnogi su uzbuđeni zbog šanse da Hrvati igraju sa Srbima, no izbornika to ne mori:

- Svi su nezgodni u trećem potu, pogotovo Srbija, a tu su i Škoti koji su praktički domacini pa bismo onda imali dva domaćina. Imat ćemo dovoljno vremena za analize. Ono što je najvažnije je što ja vjerujem u ekipu, vjerujem u sebe da možemo napraviti dobar posao. Imat ćemo dovoljno vremena, imamo šest mjeseci za pripreme i analize.

Hrvatska mora naći mjesto i za kamp, obzirom da su otpale lokacije koje su 'kockasti' imali na umu. Prvi plan je bio da kamp bude u Hrvatskoj pa da se putuje na utakmice. No kako su gradovi u kojima igra Hrvatska su London i Glasgow, pa nema smisla da kamp bude u Hrvatskoj.

- E, to nam sad drastično mijenja planove. Kamp ćemo pronaći negdje na Otoku i tamo ćemo trenirati. To je jedino logično.

U skupini igramo u Londonu i Glasgowu, a u Londonu se igra i - završnica turnira. Bilo bi lijepo završiti natjecanje tamo gdje je i počelo...

- Vidjet ćemo što ce biti, prvo da prođemo grupu. U Rusiji smo krenuli skromno pa smo na kraju završili u Moskvi. Ovaj put krećemo iz Londona, a tko zna gdje ćemo završiti. Trebamo biti skromni, smireni, ajmo svi zajedno ponoviti Rusiju - smireno je zaključio Dalić.