- Sa slavnim voditeljem Michaelom\u00a0Bufferom, ova dvojica te\u0161ka\u0161a \u0107e se boriti pod vodom gdje \u0107e Mike Tyson poku\u0161ati tehni\u010dkim nokautom sru\u0161iti veliku bijelu psinu, sve u ime istra\u017eivanja - ka\u017eu.

Iako nema puno detalja o ovoj borbi, Tyson je rekao da je prihvatio ovaj izazov kako bi prebrodio svoj strah od povratka u ring.

- Ovo mi je jednako povratku u ring i pobjedi nad tim strahom povratka s 54 godine - pojasnio je.

- Nau\u010dio sam iz ovog iskustva snimanja Shark Weeka da sve \u0161to me stra\u0161i i dalje mogu pobijediti. I dalje se mogu suprotstaviti svemu \u0161to bi me moglo sprije\u010diti u ostvarivanju mojih \u017eivotnih ciljeva i moje \u017eivotne misije dostizanja najvi\u0161eg potencijala u \u017eivotu koji \u0107e me dovesti bli\u017ee Bogu - rekao je Tyson.\u00a0