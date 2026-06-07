'Ne odustajem od onoga što nam je donijelo tri medalje. Ne mogu do kraja sa senatorima...'

Izbornik Zlatko Dalić s pobjedom odlazi na Svjetsko nogometno prvenstvo. Slavlje (2-1) je hrvatskoj vrsti u Varaždinu u zadnjoj minuti donio Mario Pašalić. Svjestan je izbornik da su njegovi igrači mnogo griješili.

- Teška utakmica za nas. Protivnik nam je stvorio previše šansi. Puno tehničkih smo pravili. Kod primljenog gola. Govorimo da ne smije lopta natrag. Sve u svemu, zadovoljan sam rezultatom - istaknuo je Dalić.

U nekoliko navrata sjajan na vratima bio je Dominik Livaković, koji je spašavao Vatrene.

- Nama je Livi nam nosio jako puno. Sjajno je branio. Brine me što je toliko toga obranio protiv Slovenije. Prijateljske utakmice nisu najbolje rezlutatski prošle, no svi imaju problema. Danas počinje prava priča. Znamo gdje smo, na nama je da popravimo i ispravimo neke stvari. Željeli smo da u ritam uđu Kovačić, Modrić i Gvardiol. Kovačiću još treba vremena. Znam s kojim ću početnih 11 ući u susret protiv Engleza. Ono što nam je donijelo tri medalje, od toga ne odustajem. Što će biti, dragi Bog zna. Vjerujem u svoj rad i reprezentaciju. Imamo viziju, ideju, zato nema puno dvojbi. Naravno da moramo biti brži i energičniji. Ne mogu ja do kraja u boj sa svojim senatorima, ali složit ćemo najbolje, a pritom nam treba svaki igrač - dodao je Dalić.

Njegov kolega Boštjan Cesar zadovoljan je kakav je otpor pružila njegova momčad.

- Jako sam zadovoljan kako smo izgledali. Jedino nisam zadovoljan rezultatom. Siguran da smo zabili gol prvi, da bi utakmica otišla u drugome smjeru, no svojim igračima ništa ne mogu zamjeriti. Takvu Sloveniju očekujem ubuduće jer igrali smo protiv vrhunskog protivnika koji spada u sami vrh svjetskog nogometa - rekao je Boštjan Cesar.

A kako vidi šanse Hrvatske na svjetskoj smotri?

- Hrvatska je fenomen. Hrvatska je uzela dvije svjetske medalje i srebro na Ligi nacija. Najveći problem Hrvatskoj je da prođu grupu, ali onda je sve moguće - zaključio je Cesar.