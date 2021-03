Odjeknulo je dobro i daleko ono što su Makedonci napravili u četvrtak u Skoplju u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo dogodine u Slovačkoj i Mađarskoj. U izborničkom debiju Kire Lazarova, koji je usput zabio i četiri komada, Sjeverna Makedonija nokautirala je svjetske prvake Dance 33-29 i praktički se potvrdila kao putnik na Euro.

A kako svjetski i olimpijski prvaci ne padaju svaki dan, a pogotovo ne u Sjevernoj Makedoniji, Makedonski rukometni savez odobrio je ukupno 20.000 eura premija za sve aktere jedne od najvećih pobjeda makedonskog rukometa.

- Prvo i osnovno, zahvaljujem se svojim igračima, u ovom slučaju i suigračima. Poštovali smo ono što smo se dogovorili. Zahvalan sam i stručnom stožeru koji me je ispratio i pomogao. Iako je ovo novi izazov za mene, u posljednjih nekoliko dana osjetio sam pozitivnu energiju u ekipi. Bili smo motivirani, ja sam bio spreman i na to da odigramo slabo i izgubimo, važno mi je bilo da pokažemo na terenu ono što smo se dogovorili. Uspjeli smo to da poštujemo i završilo se kako se završilo - rekao je igrač-izbornik Lazarov.

Kako nije mogao biti u isto vrijeme na dva mjesta, dok je on igrao, uz klupu je bio Branislav Angelovski, ali time-out je vodio Lazarov. Makar, teško je dolazio do daha i riječi, ali ne i hrabrosti.

- Imao sam hrabrosti početi utakmicu s generacijom 96-98, imam povjerenje u njih. Od tih igrača mnogi su osporavani, možda im treba malo više vremena da se pokrenu, ali oni znaju igrati rukomet, siguran sam u to. Ja sam tijekom cijele karijere 'napadač', ali ovih dana sam inzistirao na obrani. Malo im je bilo smiješno što jedan napadač kao ja inzistira na obrani. Međutim, cijelog života se borim protiv dobrih obrana i znam što to znači - kazao je Kiro i poentirao.

- Sretan sam i ponosan na cijelu Makedoniju zato što su svi ljudi zajedno s nama prolazili kroz dobre, ali i loše trenutke. Ali ostajem čvrsto na zemlji jer znam da nam tek predstoji puno posla. Zahvaljujem makedonskoj javnosti od koje sam dobio 99 % podrške. Ovo je samo početak, ja znam što je sport i dobro poznajem makedonski mentalitet. Najvažnije je da se i službeno plasiramo na Europsko prvenstvo, a za dalje ćemo razmišljati kasnije.

Već u nedjelju Danci će uzvratiti gostoprimstvo u Aalborgu, a ondje će Makedonci bez Stoilova.