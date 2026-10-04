NE PONOVILO SE Hrvatska mora bolje! Ovo je bilo nedopustivo...

Prošla je tek osma minuta kad je Joško Gvardiol loše dodao loptu prema sredini. Englezi su je oteli, Jude Bellingham dodao je Harryju Kaneu, a on se, potpuno sam, imao vremena namjestiti i zabiti. Tada još nitko na Rujevici nije slutio kakva nas noć čeka. U tom se trenutku još moglo, možda, vjerovati da je to samo loš početak. Nažalost, nije bio samo loš početak, već uvertira u riječku noćnu moru, odnosno u poraz od čak 7-0.