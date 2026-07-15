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ODBIO ŠPANJOLCE

Ne staje Dinamo! Na Maksimir stiže veliki bjeloruski talent...

Piše Jakov Drobnjak,
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Ne staje Dinamo! Na Maksimir stiže veliki bjeloruski talent...
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo opet lovi dragulje: stiže bjeloruski wunderkind Jegor Molčan! Mladi veznjak je odbio jake klubove i već je na korak od Maksimira

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U Dinamu se radi baš punom parom što se tiče dovođenja i odvođenja igrača. Došli su neki "kapitalci", radi se na transferima Dominika Livakovića i mladog Francuza iz PSG-a, Noaha Nsokija, a nekoliko igrača je već otišlo. Baš na tragu velikih talenata nastavio je Dinamo i dalje.

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Kako piše Germanijak, u "modri klub" uskoro bi trebao stići veliki bjeloruski talent Jegor Molčan (17). On bi se trebao priključiti Jerki Leki i Dinamovoj B momčadi koja će iduće sezone igrati u drugoj nogometnoj ligi (Prva NL). Molčan već neko vrijeme stalni član bjeloruske U-21 momčadi i slovi za veliku nadu. Igra na poziciji veznjaka.

Talentirani nogometaš trenutno nastupa za Dinamo iz Tbilisija, u čijem je dresu već upisao prve seniorske minute. Tijekom proteklih mjeseci našao se na meti brojnih klubova, a mediji iz Rusije, Bjelorusije i Kazahstana pisali su o interesu nekoliko moskovskih momčadi i Zenita. Pratili su ga i španjolski prvoligaši Valencia i Levante, no na kraju je odabrao nastavak karijere u zagrebačkom Dinamu. Nakon što 13. kolovoza postane punoljetan, očekuje se da će transfer biti i službeno realiziran te da će se priključiti novoj momčadi, javlja Germanijak.

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