Ne staje Dinamo! Na Maksimir stiže veliki bjeloruski talent...

U Dinamu se radi baš punom parom što se tiče dovođenja i odvođenja igrača. Došli su neki "kapitalci", radi se na transferima Dominika Livakovića i mladog Francuza iz PSG-a, Noaha Nsokija, a nekoliko igrača je već otišlo. Baš na tragu velikih talenata nastavio je Dinamo i dalje.

Kako piše Germanijak, u "modri klub" uskoro bi trebao stići veliki bjeloruski talent Jegor Molčan (17). On bi se trebao priključiti Jerki Leki i Dinamovoj B momčadi koja će iduće sezone igrati u drugoj nogometnoj ligi (Prva NL). Molčan već neko vrijeme stalni član bjeloruske U-21 momčadi i slovi za veliku nadu. Igra na poziciji veznjaka.

Talentirani nogometaš trenutno nastupa za Dinamo iz Tbilisija, u čijem je dresu već upisao prve seniorske minute. Tijekom proteklih mjeseci našao se na meti brojnih klubova, a mediji iz Rusije, Bjelorusije i Kazahstana pisali su o interesu nekoliko moskovskih momčadi i Zenita. Pratili su ga i španjolski prvoligaši Valencia i Levante, no na kraju je odabrao nastavak karijere u zagrebačkom Dinamu. Nakon što 13. kolovoza postane punoljetan, očekuje se da će transfer biti i službeno realiziran te da će se priključiti novoj momčadi, javlja Germanijak.