Obavijesti

Sport

Komentari 26
NAVIJAČI NISU ZADOVOLJNI

Svi bruje o novom dresu koji će 'vatreni' nositi na SP-u: Jel ovo bagerist osmislio? Katastrofa!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Svi bruje o novom dresu koji će 'vatreni' nositi na SP-u: Jel ovo bagerist osmislio? Katastrofa!
Foto: screenshot/X

Nakon što je objavljen video u kojem Ante Kvartuč reagira na dres Hrvatske za SP 2026. Dres je radio Nike, a mnoge navijače je podsjetio na navijačku majicu Srbije. Sada su nastavili pljuštati komentari

Veliku prašinu podigao je video u kojem Ante Kvartuč sa stranice croatiansports.com komentira dres Hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. On je rekao kako mu se sviđa domaći dres, a upravo je taj upao u oko navijačima. Počeli su pljuštati komentari kako dres liči na navijačku majicu Srbije te se većina navijača slaže da proizvodnju dresa treba što prije dati Adidasu i maknuti se od Nikea. Iako savez i proizvođač još nisu službeno potvrdili konačan izgled garnitura, vrlo je vjerojatno da će upravo u tim modelima "vatreni" istrčati na teren.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! 01:20
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Ispod objave na X-u nizali su se komentari o tome kako je ovo najlošiji dres do sada te se posebno naglašava pozadina domaćeg dresa koja ljude podsjeća na srpske ili ruske dresove. Također, komentiralo se i kako kvaliteta izgleda očajno te su dres opisali kao onaj koji se prodaje na tržnicama te su naglasili kako ovo sigurno neće biti prodavani dres.

Nakon objave ove vijesti, reagirali su i čitatelji 24sata koji su svoj sud donijeli u komentarima ispod članka. Ovo su neki od njih:

  • "Čim prije dati Adidasu da radi dresove za repku."
  • "Nikakve plave boje na dresu Hrvatske reprezentacije, samo bijele i crvene kockice, sve ostalo je katastrofa.."
  • "Uobičajeni hrvatski problemi. Oni koji najmanje znaju ili pojma nemaju odlučivali bi, a to je garancija za nazadovanje."
  • "Katastrofa što radi Kustić i ekipa od repke"
  • "To kao da je bagerista osmislio, a ne neki modni stilista"
  • "O moj Bože, što je ovo?"
  • "Srpske boje? Zar nemamo iste boje na zastavi?
  • "Majica isključivo crveno-bijela na kockice, a hlače i štucne plave i sve to lijepo izgleda. Ovako sa bijelom cijelom poleđinom nema veze s nama. Najljepši dres do sada je bio Lotto sa Eura '96 i rezervni plavi sa SP-a '98."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga

Od hrvatskih nogometaša vjerojatno je najpoznatija tetovaža Marcela Brozovića koji je tetovirao bombu na vratu. Međutim, nije on jedini, Vrsaljko je napravio nekoliko tetovaža, imaju ih Ćorluka i Lovren...
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk
Samovojska: Hrvatska nema igrače visoke svjetske klase
STRUČNJAK ZABRINUT

Samovojska: Hrvatska nema igrače visoke svjetske klase

Prije početka utakmice u studiju HRT-a su Ješe i Samovojska izrazili zabrinutost zbog statusa brojnih hrvatskih reprezentativaca u ključnoj sezoni uoči Svjetskog prvenstva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025