Svi bruje o novom dresu koji će 'vatreni' nositi na SP-u: Jel ovo bagerist osmislio? Katastrofa!

Veliku prašinu podigao je video u kojem Ante Kvartuč sa stranice croatiansports.com komentira dres Hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. On je rekao kako mu se sviđa domaći dres, a upravo je taj upao u oko navijačima. Počeli su pljuštati komentari kako dres liči na navijačku majicu Srbije te se većina navijača slaže da proizvodnju dresa treba što prije dati Adidasu i maknuti se od Nikea. Iako savez i proizvođač još nisu službeno potvrdili konačan izgled garnitura, vrlo je vjerojatno da će upravo u tim modelima "vatreni" istrčati na teren.

Pokretanje videa... 01:20 Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Ispod objave na X-u nizali su se komentari o tome kako je ovo najlošiji dres do sada te se posebno naglašava pozadina domaćeg dresa koja ljude podsjeća na srpske ili ruske dresove. Također, komentiralo se i kako kvaliteta izgleda očajno te su dres opisali kao onaj koji se prodaje na tržnicama te su naglasili kako ovo sigurno neće biti prodavani dres.

Nakon objave ove vijesti, reagirali su i čitatelji 24sata koji su svoj sud donijeli u komentarima ispod članka. Ovo su neki od njih:

"Čim prije dati Adidasu da radi dresove za repku."

"Nikakve plave boje na dresu Hrvatske reprezentacije, samo bijele i crvene kockice, sve ostalo je katastrofa.."

"Uobičajeni hrvatski problemi. Oni koji najmanje znaju ili pojma nemaju odlučivali bi, a to je garancija za nazadovanje."

"Katastrofa što radi Kustić i ekipa od repke"

"To kao da je bagerista osmislio, a ne neki modni stilista"

"O moj Bože, što je ovo?"

"Srpske boje? Zar nemamo iste boje na zastavi?

"Majica isključivo crveno-bijela na kockice, a hlače i štucne plave i sve to lijepo izgleda. Ovako sa bijelom cijelom poleđinom nema veze s nama. Najljepši dres do sada je bio Lotto sa Eura '96 i rezervni plavi sa SP-a '98."