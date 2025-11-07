Da, jasno je da trener 'mora' biti barem djelomično kriv ako je stanje loše, ali problem je mnogo dublji. Krajnje je vrijeme, ako Boban vjeruje treneru Kovačeviću, da preuzme dio tereta odgovornosti i pokrene neke stvari
TEŠKO U DINAMU PLUS+
Ne treba Kovačevića bacati 'pod vlak'. Ovo je pet razloga zašto je Boban krivac za probleme...
Čitanje članka: 5 min
Bez karakterističnog smiješka, nakon iscrpnih pitanja novinara na koje je odgovarao bez pogovora, napustio je Mario Kovačević sobu za novinare na Maksimiru. Ovaj put nije zastajkivao, inače mu nije problem i nakon svega odgovoriti na pokoje pitanje nakon službenog dijela, ali sad je odlučno otišao, svjestan u kakvoj je situaciji. Ne treba mnogo pričati o kakvom se borcu radi, ali za neke se borbe treba dobro pripremiti. Takva je upravo ispred njega, potrebno je ići u kontra svih i pokazati da je on izbor za Dinamo i da može donijeti to što se od njega očekuje bez obzira na sve prepreke.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku