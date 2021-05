Dinamo je uspješno 'testirao' teren u Velikoj Gorici u posljednjoj generalki uoči finala Kupa. Unatoč tome što su prije dva kola osigurali naslov prvaka, 'modri' su ozbiljno shvatili Goricu te ju pobijedili 3-0 u 35. kolu Prve HNL.

Damir Krznar je opet rotirao, priliku je dao igračima s manjom minutažom kao što su Marko Tolić, Bartol Franjić, Petar Stojanović, a osim Ivana Šaranića, Krznar je večeras priliku dao još jednom junioru, Martinu Baturini, koji je u debiju odigrao posljednjih pola sata.

Oduševio je Mario Gavranović koji je na terenu proveo svih 90 minuta pa se treneru zahvalio s hat-trickom došavši do svog 17. gola u HNL-u ove sezone. Pokazao je da se na njega itekako može računati u finalu Kupa protiv Istre.

- Gledali smo ovu utakmicu kroz prizmu finala Kupa, trebala nam je suverena partija. Odradili smo što smo trebali. Imamo vratare koji mogu prelomiti utakmice, Zagorac će braniti i u finalu Kupa, zato smo ga i stavili u ovoj utakmici - rekao je Dinamov trener Damir Krznar koji je progovorio i o Gavranoviću.

- Htjeli smo ga odmoriti, htjeli smo da izađe ranije, ali kad ga je ovako išlo, ostavili smo ga u igri.

Dinamo je lakoćom sredio Goricu, koja je sve u težoj situaciji što se tiče plasmana u Europu, i pokazao da je u sjajnoj formi uoči finala Kupa u kojem će Dinamo igrati protiv Istre u srijedu u Velikoj Gorici. Iako je sve na prvu bajno i krasno, Krznara neke stvari ipak brinu.

- Ne veseli me ambijent u kojem dočekujemo to finale, ambijent u kojem smo Kup već osvojili, to bi mogla biti zamka. Apeliram na sve, od navijača, javnosti... Puno ćemo još znoja proliti do toga. Čeka nas ozbiljna utakmica - završio je on.