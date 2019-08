Ne želi u penziju i gotovo: Air Canada igrat će i 22. sezonu...

Vince Carter (42) ne želi u mirovinu! I gotovo. Air Canada odlučio je postati novi rekorder u NBA ligi s 22. sezonom koju planira odigrati.

Kanađanin je dogovorio produženje suradnje s Atlanta Hawksima u kojima će, valjda, nagodinu završiti svoju karijeru s kojom će iza sebe ostaviti Roberta Parisha, Kevina Willisa, Kevina Garnetta i Dirka Nowitzkog koji su završili s 21 odigranom sezonom.

Također, dogodi li se, a neće samo u slučaju ozljede, da Carter odigra utakmicu u 2020. godini, postat će prvi košarkaš ikad koji je karijeru protegao kroz četiri desetljeća. Debitirao je još 1999. Čudo!

Međutim, iako će u siječnju navršiti 43. godine, ispred su po godinama Nat Hickey koji je u 40-ima igrao tik prije 46. rođendana i to vrativši se iz mirovine zbog dvije utakmice. Willis je imao 44 godine i 224 dana kad je odigrao posljednju utakmicu, Paris 43 i 254, a Carter će početkom godine preskočiti Dikembea Mutomba na četvrtoj poziciji. I onda se baciti među televizijske analitičare.

Otkad ga je izabrao Toronto kao petog na draftu, prošao je New Jersey Netse, Orlando Magic, Phoenix Sunse, Dallas Maverickse, Memphis Grizzliese i Sacramento Kingse da bi se lani skrasio u Atlanti gdje je prošle sezone u 76 utakmica bio na prosjeku od 7,6 poena.

S trenutnih 25.430 drži 20. mjesto na ljestvici strijelaca svih vremena....

