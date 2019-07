Novi ugovor? Vidjet ćemo, ali vrijeme je za neki korak dalje...

Dinamo je prošao u treće pretkolo Lige prvaka nakon pobjede nad Saburtalom 3-0, a tamo će ih čekati mađarski Ferencvaroš. Modri su se opet na početku mučili, trebalo im je da uhvate ritam, a onda su u završnici demonstrirali snagu i pokazali što čeka njihove buduće protivnike.

Dani Olmo odigrao je prve minute za 'modre' u novoj sezoni, i naravno da se predstavio na najbolji mogući način. Zabio je gol i asistirao u samo 20 minuta igre.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Sretan sam zbog gola, treba dalje samo raditi. Sretan sam zbog minutaže. Na kraju smo dali tri komada i sretni smo zbog prolaska. Nemam pojma ništa o Ferencvarošu. Ne znam hoću li igrati protiv njih, ja sam još igrač Dinama. Ja sam tu još. Bilo je malo čudno bez navijača, ali Gorica je sljedeće kolo i nadamo se da će biti pun Maksimir. Malo sam odmorio, imao sam 18 dana, sad sam se vratio, trebamo dobro trenirati i igrati da budemo u boljoj formi. Cilj je Liga prvaka, a nadamo se da ćemo do toga doći - rekao je Španjolac nakon velike pobjede nad Gruzijcima.

Dinamo se i kao u prvoj utakmici opet mučio u prvom dijelu. Nisu imali ideje kako nadvladati taj gruzijski blok, kao da je falilo svježine i eksplozivnosti, a onda je napokon sve u drugom dijelu proradilo. Ušli su Petković i Olmo, udarne snage Dinama, i pokazali koliko je hrvatski prvak kvalitetniji s njima u sastavu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Teško smo ušli u utakmicu, nismo imali puno šansi u prvom dijelu, no oni su poslije pali. U drugom dijelu smo imali više šansi i pokazali da smo bolji. Bio sam samo tjedan dana na treninzima i nisam očekivao da ću danas igrati. Treba mi još malo vremena da se vratim u pravu formu. Ja imam ugovor do 2021. i vidjet ćemo što će biti s novim ugovorom, razgovarat ćemo još. Prošle sezone smo dobro igrali, ali mislim da sam spreman za korak dalje u karijeri, no ja sam igrač Dinama i o tome samo razmišljam.

Olmo je stigao u Dinamo 2014. godine i tu se profilirao u jednog od najboljih igrača u Europi. No trebalo je vremena da ga i taj nogometni svijet upozna.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ja sam znao kad sam išao tamo u Španjolsku na okupljanje reprezentacije da sam skoro pa nepoznat, pa sam morao marljivo raditi i pokazati što znam. Sretan sam kako je sve završilo. Onaj gol protiv Njemačke u finalu Eura sam pogledao puno puta - zaključio je sjajni igrač 'modrih'.

Amer Gojak odradio je dobru utakmicu...

- Ostvarili smo svoj cilj, prošli u sljedeće kolo gdje nas očekuje sljedeći suparnik. Treba se opet dobro pripremiti, ali idemo utakmicu po utakmicu, prvo je sada na redu Gorica. Bila je teška utakmica, Saburtalo se ne boji igrati, dobra su momčad. Moja vratnica? Ma dobro, ući će drugi put, kada će više trebati - rekao je Amer Gojak, pa dodao:

- Neka poruka za mog prijatelja Ćivića? Haha, ma nemam nikakvih poruka, nadam se da ćemo mi u utorak odigrati na vrhunskom nivou, pa ukupno proći dalje. Teško je igrati bez navijača, pogotovo kada vam malo ponestane snage, tu onda trebate tu podršku s tribina. Ali, vjerujem da će u utorak napuniti tribine.

Mislav Oršić nastavlja sjajan niz igara s početka sezone...

- Najvažnije da smo dobili, nismo nešto super odigrali u ove dvije utakmice, ali smo zabili pet golova. A to nije malo. Moramo nastaviti raditi, još jače trenirati, pa se spremati za nove izazove. Moja forma? Zadovoljan sam, dobro je krenulo, ali najvažnije su naše pobjede - kaže Oršić, pa nastavlja:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ferencvaros? Ma tko god igra Europu dobra je momčad, pa i Saburtalo je odlična ekipa. Kao i Hapoel Beer Sheva ili Astana s kojima smo igrali lani. Protiv svih morate biti na maksimumu ili ste u problemima. Znam da će nam trener ukazati na njihove vrline i mane, sve ćemo znati o njima. Sigurno još nismo na vrhunskoj formi, igre pokazuju da nismo perfektni, ali rezultati su tu. A pravi nivo ćemo brzo uhvatiti. Glavno da je obrana čvrsta, nismo još primili gol, tako treba nastaviti.

Koliko je svima vama lakše kada vidite Olma na terenu?

- Ma dobro, Olmo je vanserijski igrač, klasa za velike europske klubove. Vidjeli ste kada uđe, gol i asistencija, lako on to rješava. Ako će i sljedeće utakmice biti s nama sve će biti puno lakše - završio je Oršić.

Veličanstvenu partiju odigrao je i Bruno Petković koji je svojih pola sata završio s jednim golom i dvije asistencije...

- Zadovoljan sam s ovakvim početkom, nadam se da ćemo tako nastaviti, kako ja svoj osobni, tako i mi momčadski niz. Danas svatko igra nogomet, neke momčadi na papiru ne izgledaju opasno, a taj Saburtalo je u obje utakmice zaigrao s otvorenim gardom, treba im čestitati na tome. Tehnički su jako dobro, svima mogu stvoriti probleme - rekao je Petković, pa dodao:

- Nismo još uspjeli snimiti Ferencvaros, možda netko je, ali ja osobno nisam. Niti sam ih gledao. Prvo se sada spremamo za Goricu, a onda ćemo se okrenuti Mađarima. Ali znamo da su opasni, u Europi više nema slabih momčadi.