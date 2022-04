Ne znam tko će biti prvak, ali ja ću navijati da to bude Hajduk

Ivan Delić napokon je pronašao sebe, osam golova i devet asistencija u tekućoj sezoni za mladog napadača Šibenika sjajan su učinak i potvrda da nisu bili u krivu oni koji su vjerovali kako se u njemu krije veliki napadački potencijal. Potencijal koji nije do kraja razvio u Hajduku, Varaždinu i Slaven Belupu, za koje je nastupao prije dolaska u Šibenik.

- Mislim da sam konačno pronašao klub koji mi odgovara po svemu. Suigrači su me prepoznali i jako dobro se slažemo, treneri rade jako dobar posao, Šibenik je odličan klub za razvoj mladih igrača, imam priliku igrati u kontinuitetu... i vjerujem da je sve to glavni razlozi što mi je napokon krenulo – kaže 23-godišnji Delić, koji je prošao sve selekcije Hajduka, ali pravu priliku u prvoj momčadi nije dočekao.

- Tako je ispalo, nije se lako mladom igraču koji odraste na Poljudu izboriti za ozbiljniju minutažu i priliku. Nisam ja prvi, vjerojatno ni zadnji koji je morao krenuti dalje u potrazi za prilikom i okolnim putem se izboriti za minutažu u HNL-u. Nikad na to nisam gledao kao na neki poseban problem. Neuspjeh u nekom velikom klubu ne znači da nećeš uspjeti u manjoj sredini. Naravno da je igraču odraslom u Splitu san zaigrati za Hajduk, onome iz Zagreba za Dinamo, Riječaninu u Rijeci..., ali put do ostvarenja snova može trajati nešto duže i ići zaobilaznim putem. Ja sam želio ići i u Varaždin, i u Slaven Belupo ali nije ispalo onako kako sam očekivao, nismo uspjeli pronaći zajednički jezik i interes. Sada u Šibeniku jesmo.

Delić je bio dio jedne vrlo dobre generacije mladih igrača Hajduka koji su se kalili u B momčadi pod paskom Siniše Oreščanina.

- Dio te generacije su i Grbić, Bradarić, Palaversa i Matijaš koji su u inozemstvu, Nejašmić je u Osijeku, Ćurić, Batarelo, Skorup i ja smo u Šibeniku, Teklić i Šego su u Varaždinu... S nama je bio i nešto stariji Stanko Jurić koji je u Parmi. Stvarno smo bili jako dobra momčad, na žalost, danas u Hajduku nije ostao nitko – kaže Delić, a na sugestiju kako bi ta momčad danas mnogima u HNL-u zagorčala život, ustvrdio:

- Igrali bi vrlo ozbiljnu ulogu u HNL-u.

Delića ugovor sa Šibenikom veže još tri pune sezone, no pitanje je koliko dugo će se u njemu zadržati, jer Šibenik je izabrao kao međustanicu do transfera u neki veći klub.

- Šibenik je u prošlosti bio odlična odskočna daska za mnoge igrače. Ne znam zašto, ali je tome tako. U klubu vlada super atmosfera, odlično se radi, navijači su pozitivni, tu su, ali ne rade nepotreban pritisak, grad živi za sport... Zasluga je to nove uprave na čelu s obitelji Jurić, predsjednica je stalno uz momčad, a prije nekoliko dana smo upoznali i njenog brata koji nas je došao pozdraviti i čestitati nam na pobjedi protiv Slaven Belupa.

Dugoročnih planova za sada nema.

- Dobro se osjećam, i manager i klub znaju da mi se nigdje ne žuri. Ako odem, onda ću otići samo u sredinu u kojoj ću profitirati kao igrač. Ne želim otići i zbog prilike da zaradim novac završim na klupi. Još je pet utakmica do kraja sezone u kojima se da jako puno napraviti, a onda ćemo na ljeto sjesti i vidjeti što i kako dalje. I ostanak u Šibeniku je ozbiljna opcija.

Pogotovo ako ostane trener Dean Računica s čijim radom je Delić jako zadovoljan.

- Super je trener i odličan čovjek, treninzi su mu jako interesantni i mogu reći da sa svojim stožerom radi jako dobar posao. Vjerujem da ćemo do kraja izgledati sve bolje i bolje.

Šibenik je jedno vrijeme bio u ozbiljnoj krizi, nakon visokog poraza od Hrvatskog dragovoljca upisali su jednu pobjedu i šest poraza i izgledalo je da će se potpuno raspasti. No u zadnjem kolu su pobijedili Slaven Belupo, ponajviše zbog Delićeve asistencije i gola.

- Kiks poput domaćeg poraza od Hrvatskog dragovoljca 0-5 dogodi se jednom u pet godina. Ne podcjenjujem ih, oni su stvarno jako dobra momčad koja ima potencijala, ali u toj utakmici mi smo kompletno zakazali. Ne jedan ili dva igrača, nego kompletna momčad, od prvoga do zadnjega. Ali ni to nije problem. Prava momčad takav poraz zaboravi i krene dalje, problem je što smo mi živjeli s tim porazom jako dugo, a svako malo su nas mediji na njega podsjećali. Napokon smo se vratili u fokus i upisali pobjedu, a sad nas opet čeka ogled s "dragovoljcima" i prilika da im uzvratimo istom mjerom. To nam je svima u svlačionici velika želja.

Delić koristi svaki slobodan trenutka da skokne do Splita, ali i do svog Kreševa odakle njegova obitelj vuče porijeklo, što s ponosom ističe.

-- Kreševski kraj je smješten uz Cetinu, priroda je prekrasna i tamo se rado vraćam i opuštam. Svako bi se trebao s vremena na vrijeme varati svojim korijenima. Malo je poznato da su iz tog kraja i Laušić iz Slaven Belupa i Bilić iz Šibenika, a i Nejašmići su blizu... - otkriva nam Delić, koji redovito prati i sve utakmice Hajduka koji je i dalje u borbi za naslov.

- Utrka je jako interesantna, Hajduk je odigrao neke jako dobre utakmice i pokazao da ima neke jako dobre igrače. Večeras očekujem napadački nogomet, da i jedni i drugi napadaju i daju golove. Prošla utakmica nije bila takva ali sada Hajduk mora pobijediti i zbog toga će morati više riskirati i napadati... - kaže Delić, a na pitanje tko će biti novi prvak, kaže:

- Ne znam tko će biti prvak, ali ja ču navijati da to bude Hajduk. Više ćemo znati večeras nakon utakmice. Nadam se da ću se i ja radovati na tribinama, Stefan Simić mi je obećao nabaviti ulaznicu, čekam da mi se javi pa da krenem prema Splitu...

