Neće pa neće: Modrić i Dalić ni na ulici do zlata s Hrvatskom! Djeca bez potpisa u suzama...

Ponosan sam, hvala Bogu više zlatna medalja s Hrvatskom! Nadam se ne i zadnja.

Govorio je to veseli Borna Sosa, u zaglušujućoj buci dok su stotine djece izvikivale njegovo ime i zvale ga da im se potpiše na dres, loptu, karton, fotografiraju se...

Pa ako ćemo nastaviti Sosinu zafrkanciju, Luka Modrić i Zlatko Dalić čak ni na turniru "vatrenih" u uličnom nogometu 3x3, na terenu ispred City centra West, nisu osvojili zlato s Hrvatskom. Ekipa "Trio gušti", koju je činio najbolji vezni trojac na svijetu Luka Modrić, Mateo Kovačić i Marcelo Brozović i vodio ih Zlatko Dalić, izgubila je u finalu od "Bubašvaba" Kramarića, Sose i Majera 3-0. Zlatne je predvodila 'prva dama HNS-a' Iva Olivari, a medalje je finalistima podijelio predsjednik saveza Marijan Kustić.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nije još bilo ni podne kad su djeca u dresovima Modrića, Gvardiola, Petkovića, Perišića, Šukera... počela stizati na parkiralište trgovačkog centra. Neki su u hrvatskom dresu razgovarali na njemačkom jeziku i 'ubijali' vrijeme, sunce je nemilosrdno udaralo, djeca su napucavala gol-napuhanac i igrala stolni nogomet, a baka Katica dovela je unuka:

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Joj, tjedan dana priča o tome kako će upoznati Modrića! Samo da dođu više - pričala nam je.

I tri sata prije dolaska "vatrenih" prvi je red na ogradi bio popunjen. Vidjeli smo ondje i Realov dres s Modrićevim imenom, ali i onaj Manchester Cityja. Ekipa se zagrijavala skandirajući imena reprezentativaca, deseci najmanjih bili su na ramenima roditelja da bolje vide, a kad je u 17.20 sati stigao autobus s igračima, nastao je delirij.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Modrić je izišao prvi na maleni teren s umjetnom travom, za njim Juranović, Livaković, Kramarić..., a djeca su im gurala flomastere i papiriće ili dresove. Igrači su im pobacali lopte, kad im je Luka mahnuo na zagrijavanju, zamalo je popustila ograda, a onda su formirali tročlane ekipe.

Mandžukić i Ćorluka igrali su za dvije, Gvardiol i Barišić nisu igrali zbog lakših zdravstvenih problema, a Vida i Vlašić nisu još bili stigli na okupljanje. Također, ekipa u kojoj su bili Perišić, Ivanušec i Mandžukić prvotno se trebala zvati "Vrime je", ali uoči početka promijenila je ime u "Krila".

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Brozović i Kovačić dobro su se zafrkavali na terenu, Petković je probao Mandžukiću dati gol petom, Olić je zabio prvi gol na turniru, Mandžo se trudio kao i uvijek pa je u jednom trenutku stavio ruke na koljena i hvatao zrak, Livaković je zabio gol Ćorluki (a kažu da ne zna igrati nogom...), Čarli se požalio na suđenje Brune Marića, Livaković je prizivao VAR ekran nakon gola sa zvukom sirene, Luka, Kova i Broz igrali su tiki-taku kao na velikom terenu, Petković je proigravao bez gledanja pa i 'krao vrijeme' legavši na teren i glumeći grčeve, a u jednom je trenutku poletjela nečija tenisica!

Najneizvjesniji je bio okršaj "Trio gušti" vs "Krila" u polufinalu, koji je završio 0-0 pa nakon penala s gola na prazan gol 2-0 za 'gušte'.

Svi su igrači pohvalili ovakvu akciju, ali pričali su i o klupskim temama.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Iznenadio sam se kad mi je trener Ajaxa rekao da ću u debiju biti kapetan, imao sam mali pritisak. Jesam li održao govor suigračima? Haha, nisam, bit će vremena za to - rekao nam je Josip Šutalo, a njegov suigrač u Ajaxu Borna Sosa otkrio nam je:

- Kako sam završio u Ajaxu? Sven Mislintat moj sportski direktor uz Stuttgarta, kontaktirao me, ali je mislio da je najbolje iščupati me zadnji dan prijelaznog roka jer imao sam 2-3 ponude, koje su moji odbili. Hvala i Stuttgartu što mi je izišao ususret da idem dalje. Velika je razlika boriti se za ostanak i za naslov prvaka, tu dolaze do izražaja neke stvari. Veselim se sezoni, mlada smo i potentna momčad, trebat će vremena da se skupimo i ostvarimo ciljeve. A u reprezentaciji se zafrkavamo da bismo ovaj put stvarno mogli riješiti kvalifikacije na vrijeme. Jer svaki put kompliciramo, a imamo kvalitetu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Luka Ivanušec je rekao:

- Gledao sam uzvrat Sparte i Dinama, nažalost završilo je tako, ali moraju momci nastaviti dalje. Svojim debijem za Feyenoord sam zadovoljan, asistirao sam, žalim jedino što nisam zabio i gol, a mogao sam. No, svi su jako zadovoljni, i suigrači i trener.

Nakon turnira, Modrić, Kovačić, Gvardiol i Perišić otišli su potpisivati navijačke rekvizite. I tu je nastao kaos!

- Pola dana smo ovdje, na smjene, prvo je otac bio s njim, sad sam ja - pričala je majka dječaka u nepreglednom redu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Stotine ljudi, mahom djece, dugo su stajali i čekali još taj, završni čin. Ali mnogi nisu dočekali. Igrači su nakon sat vremena otišli i trgovina se morala zatvoriti, pa su neka djeca na odlasku kući i plakala, a neka su komentirala "Za što smo čekali tri i pol sata?!" HNS im je poručio da će takvih akcija biti još. Hvale vrijedno, pa će i organizacija sjajne ideje idući put biti bolja. Da nitko ne ode kući uplakan...