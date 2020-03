Neće valjda i peti put odgoditi meč: Tony i Khabib u Dubaiju?

Možda im jednostavno nije suđeno. Misao je to ljubitelja 'modernih gladijatora' iz oktogona nakon što bi se borba između Khabiba Nurmagomedova (31) i Tonyja Fergusona (36) za pojas lake kategorije mogla odgoditi i po peti puta. Svaki od boraca po dva je puta otkazivao borbu, a na društvenim mrežama je nakon dogovorene pete borbe počela zezancija kako bi se tko zna što moglo sad ispriječiti, možda svemir.

I moguće da se ispriječilo. Tad nitko nije ni slutio kako bi korona virus mogao prerasti u pandemiju i stopirati sportska natjecanja u cijelome svijetu. No, predsjednik UFC-a Dana White ističe kako će napraviti sve da se borba za pojas prvaka lake kategorije održi na zakazani datum unatoč svim problemima.

- Bez publike, najvjerojatnije i izvan SAD-a, ali borba će se održati. Tri događaja su otkazana, ali Tony i Khabib će se boriti - poslao je jasnu poruku 'gazda' najjače svjetske organizacije slobodne borbe.

Za ruske je medije progovorio Khabibov otac Abdulmanap koji je moguće otkrio i novu destinaciju borbe.

- Khabib se osjeća sjajno i sve ide prema planu. Nije uplašen oko virusa jer svi smo mi smrtnici. Nastup bez gledatelja? Volim gledatelje, no mislim kako bez njih zapravo sve bude još bolje. Sve se čini kako će borba biti u Dubaiju, lakše se boriti protiv bolesti kad je vruća klima. Isto tako, mislim da su Emirati spremni isplatiti UFC na najlakši i najbrži način. Abu Dhabi je također opcija, a Dana White se slaže s tim. Ne mogu vam to potvrditi, no postoji jako velika šansa da se dogodi upravo to - zaključio je.

Foto: Reuters

Khabib je u Emiratima pobijedio Dustina Poiriera u svojoj posljednjoj borbi pa bi se tako mogao vratiti 'na mjesto zločina'. U Emiratima je dosad zabilježeno 98 slučajeva zaraze korona virusom, a 28 ljudi je izliječeno. Bilo kako bilo, datum još uvijek stoji, a to je 18. travnja.