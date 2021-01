Završila je jedna era hrvatskog rukometa. Na način koji smo htjeli izbjeći pod svaku cijenu.

Veliki Lino Červar, koji nam je donio olimpijsko i svjetsko zlato te po dva srebra na Europskim i svjetskim prvenstvima, odradio je posljednju utakmicu na klupi hrvatske reprezentacije. Prije godinu dana smo ga slavili, došli smo s velikim najavama u Egipat, ali dogodilo se ono najgore moguće. Nismo uspjeli doći ni do četvrtfinala.

- Nema on što tražiti oprost. Ljudski je griješiti i priznati pogrešku. Zahvaljujem mu na svemu, žao mi je što je ovako završio karijeru, svima nam je pomogao, sjećat ću se samo lijepih stvari - rekao je Petar Metličić u studiju RTL-a nakon teškog poraza Hrvatske od Danske (38-26).

Danci su nam nanijeli najteži poraz u povijesti SP-a, a po prvi put nakon 2001. godine nismo se plasirali među najboljih osam. Ovo je težak udarac za naš rukomet, a Drago Vuković smatra kako se Lino morao oprostiti dok je bio na vrhu.

- Bolje da se oprostio prošle godine kada smo osvojili drugo mjesto na EP-u. Rekao je i sam da je ono o ostavci nakon utakmice protiv Argentine bila ishitrena izjava, možda da je malo pričekao, da je bio hladniji, da to nije odmah rekao. Katar nam je dao šansu, ali nažalost ekipa nije uspjela. Žao mi je zbog njegove karijere, učinio je jako puno za nas, šteta što ovako odlazi - poručio je Vuković, a Goran Šprem se nadovezao:

- Zahvaljujem mu na svemu što je napravio, bit će zlatnim slovima upisan u povijest hrvatskog rukometa, preuzeo nas je u ljeto 2002. godine i napravio čudesa s nama. Osim ovog poraza, imao je tijekom karijere uspone, ali Lino je čovjek koji je zlatnim slovima upisan u povijest hrvatskog sporta i hvala mu na svemu. Najgore bi bilo cipelariti bilo koga, oni su sami svjesni toga. Stat ću u obranu Line i igrača, ovakve stvari se moraju riješiti unutar ekipe. Drago mi je da je Duvnjak rekao da je bilo problema. Žao mi je što se ovo dogodilo, njemu medalje nitko ne može oduzeti. Nadam se da ćemo se opet veseliti s Hrvatskom.

Prošle Euro dalo nam je nadu da se reprezentacija opet vratila na vrh, ali Metličić kaže da je ovo očekivano.

- Kada se Lino vratio za Euro u Hrvatskoj, pričali smo da imamo reprezentaciju za peto, šesto mjesto. Dosta igrača se umirovilo, bile su smjene. Onda se dogodio taj bljesak na prošlom Euru gdje smo bili fantastični. Ovo se sada jednostavno dogodilo, to je sport. U 20 godina se dogodi jednom, mogli smo očekivati to prije ili kasnije, eto nama se dogodilo nakon 19 godina da se nismo plasirali među najboljih osam. Stalno smo se nadali i vjerovali, ali ovo je realno stanje ovakve današnje Hrvatske.

- I ostale reprezentacije su imale loše turnire i ispadale su rane. A mi kada dođemo u polufinale, to je nama katastrofa. Moramo biti realni, kvalitetu moramo puno bolje istaknuti. Nije problem u globalu, to je sportski rezultat, imali smo mi svoju šansu. Sad se sve iskristaliziralo nakon 18 godina da imamo ovakav problem. Nije situacija bezizlazna nego nas je šokirala. Ja vjerujem da će reprezentacija nastaviti dobrim igrama u budućnosti. I da ćemo dobro odraditi kvalifikacije za OI i onda idemo iz početka do nekih novih 20 godina.

Hrvatsku u ožujku u Montpellieru čekaju kvalifikacije za OI. Užasno teške kvalifikacije. O Francuskoj ne treba trošiti riječi, a velike probleme bi nam mogao stvoriti Portugal koji je u posljednjih nekoliko godina iskočio u prvi plan. S nama u skupini je još i Tunis.

- Bit će težak zadatak za naš Savez koga odabrati da vodi reprezentaciju. Pitanje je tko će biti zdrav od igrača, tko će biti u kakvom stanju, pa imaš samo dva dana priprema, to je ništa. Ne treba ovo shvaćati kao smak svijeta, treba se resetirati. Neka se igrači posvete treningu, neka dođu u fit formi. Teško će novi izbornik nešto napraviti u dva dana - rekao je Drago Vuković, a Šprem dodao:

- Ja nisam za drastične rezove. Dovoljan rez je Linov odlazak. Lino je napravio potez sa svojim odlaskom, nisam za to da se traže inovacije, tko će ta osoba biti tko će voditi reprezentaciju. To mora biti netko iznutra tko će to kvalitetno odraditi - kazalo je legendarno lijevo krilo.

Naši reprezentativci su najavljivali veliki rezultat u Egiptu, Luka Cindrić je otišao toliko daleko pa spomenuo i zlato, ali najave se nisu obistinile. Ni blizu.

- Očito su se prevarili. Mi nikad nismo najavljivali velike stvari i kad smo bili veliki favoriti,. Pričali sm da idemo utakmicu po utakmicu. Činjenica je da Dule nije bio pravi, čim ti motor nije kako treba, drugi dijelovi su u problemima. Karačić nije dugo igrao i tek se oporavio od ozljede, vidjelo se da nije pravi, Cindrić je otpao. Mi smo praktički bilo bez pravog srednjeg vanjskog, a on je mozak ekipe. Obrana 5-1 nam je bila zaštitni znak, a ovdje na turniru bila je jako loša. Stalno je nešto falilo, nije funkcioniralo kako treba. Samopouzdanje je padalo. Cijeli turnir smo bili jako loši - kazao je Metličić.

- Utakmica protiv Japana nas je šokirala i nismo se uspjeli vratiti. Nastavili smo dalje po tome. Pravu utakmicu nisu u kompletu odigrali. Imali smo odličnih faza, ali imali smo crnih rupa, tri gola u 20 minuta, bez gola deset minuta. No to nam se dogodilo i to je iza nas. Treba Savez analizirati gdje je nastala greška. Možda neki psihički problem i blokada nakon neriješenog rezultata protiv Japana i nakon toga se nismo uspjeli izvući - kazao je Šprem.

Teško vrijeme je pred našim rukometom. Ostali smo bez izbornika, kvalifikacije za OI su za manje od dva mjeseca, ali Metličić smatra kako je problem dugoročan. A taj problem su slabi klubovi i slabo domaće prvenstvo.

- Mi moramo imati jake klubove i jaku ligu. Kad smo imali 3,4 jaka kluba kao Zamet, Varaždin, Metković, imali smo više kvalitetnih igrača, jače utakmice. Imali smo reprezentaciju koja je bila vrhunska i jaka. To je problem, moramo poraditi na tim stvarima, sve počinje od malih klubova, oni imaju probleme, bore se, trenera je sve manje, to su veliki problemi - rekao je Pero, a Drago Vuković nastavio:

- Treba ulagati u mlađi pogon. Najjači trener treba biti s djecom. Mi imamo 11, 12 igrača preko 30 godina. Moramo stvarati trenere, a mi ih ne stvaramo. Mi ne možemo te probleme riješiti iz studija.

Razočaranje je veliko, ali pognuti glave ne smijemo. Ovakve stvari događaju se najvećima.

- To je dio sporta, nekad bude dobro, nekad loše, mi smo pozitivni. Život ide dalje - zaključio je Metličić.

Iz Kaira se javio i Nikša Kaleb koji je dao svoj zaključak nakon našeg ispadanja.

- Za neke veće analize bit će više vremena, moramo reći da nismo bili pravi. Možemo nabrojati tko je bio ozlijeđen i bolestan, to neće pomoći. Zahvaljujem se Linu za sve što je napravio za mene i za reprezentaciju. Znam da mnogi u njemu traže krivca, ali ja i moje bivše kolege nećemo dozvoliti da se nabacuje blatom na Lina i na uspjehe u hrvatskom rukometu - rekao je Kaleb.