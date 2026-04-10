Nećete vjerovati u kojoj je od liga 'petice' najmanja razlika na vrhu! Nedostaje li napetosti?

Klupska nogometna sezona primiče se svome kraju, a završnica europskih nogometnih liga uzbudljiva je u mnogim zemljama. Ipak, ove sezone se u ligama petice napravio određeni jaz između prvog i drugog mjesta uoči završnice prvenstava.

Zanimljivo, najveća je razlika na vrhu Premier lige - čak devet bodova! Arsenal je vodeća momčad lige sa 70 bodova, a devet bodova manje na drugom mjestu ima Manchester City, s tim da "građani" imaju odigranu utakmicu manje.

Identična razlika na vrhu je ona u Bundesligi, također iznosi devet bodova. Bayern predvodi vrh sa 73 boda, a na drugom mjestu je Borussia Dortmund sa 64 boda.

Po sedam bodova razlike na vrhu je u talijanskoj Serie A i španjolskoj La Ligi, gdje vode Inter u odnosu na Napoli, odnosno Barcelona u odnosu na Real Madrid.

Najmanja razlika je u francuskoj Ligue 1, samo četiri boda. Ipak, treba reći kako PSG na vrhu ima četiri boda više u odnosu na Lens, ali i utakmicu manje. Svakakve su akrobacije (odgodili nekoliko utakmica PSG-a) izvodili Francuzi kako bi Paris SG što odmorniji ušao u završnicu Lige prvaka.