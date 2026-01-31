Obavijesti

DEJAN LJUBIČIĆ

Piše Issa Kralj,
Nedavno je napustio Dinamo, a sada je otkrio: Bilo je presporo
LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026 | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

Ljubičić je u Dinamo stigao prošlog ljeta potpuno besplatno kao slobodan igrač, a u redove Schalkea došao je u isto vrijeme kad i Edin Džeko

Dejan Ljubičić napustio je Dinamo i potpisao za Schalke koji se nalazi na vrhu druge njemačke Bundeslige. Transfer se dogodio prilično brzo jer Ljubičić je još prošlog tjedna bio među prvih 11 protiv FCSB-a, a onda je otišao u Njemačku. Za Dinamo je upisao 22 nastupa i zabio dva gola, uz tri asistencije.

Foto: SportNews.hr

Ljubičić je u Dinamo stigao prošlog ljeta potpuno besplatno kao slobodan igrač, a u redove Schalkea došao je u isto vrijeme kad i Edin Džeko. Nagađalo se da je upravo bosanskohercegovački reprezentativac zaslužan za Ljubičićev transfer u Schalke, ali bivši dinamovac demantirao je te tvrdnje. 

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- On uopće nije bio presudan za moj dolazak. Kada su kontakti uspostavljeni, Džeko uopće nije bio tema razgovora', pojasnio je Ljubičić na konferenciji za medije nakon treninga u četvrtak.

Istaknuo je kako je u Njemačku došao zbog atmosfere, a progovorio je i o razlogu odlaska iz Dinama. 

- Schalke je ogroman klub. Upravo zato sam silno želio doći ovdje. Jednostavno sam se htio vratiti u Njemačku zbog nogometa. Redovito sam igrao, ali nogomet mi jednostavno nije odgovarao, bilo je presporo - rekao je Ljubičić.  

