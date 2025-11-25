Nejašmić briljira u Nizozemskoj! 'Ajax bi ubio za takvog igrača'

Darko Nejašmić nastavlja s dobrim igrama u dresu svog novog kluba NEC Nijmegena. Odličnom predstavom protiv Feyenoorda (4-2) u 13. kolu nizozemskog prvenstva završio je u najboljoj momčadi kola. NEC je novim trijumfom izbio na četvrtu poziciju, a dobre igre nekadašnjeg U-21 reprezentativca Hrvatske nisu ostale nezamijećene.

Prestižni podcast "Di Was Het Weekend", koji se bavi analizom utakmica nizozemskog prvenstva, ovoga je puta posvetio dobar dio emisije upravo Nejašmiću o kojem su voditelj Wouter Bouwman i njegovi gosti Marciano Vink i Kenneth Perez govorili biranim riječima.

Foto: Profimedia

- Nejašmić igra zaista fantastično, a posebno je zanimljivo što ga je NEC doveo kao slobodnog igrača. Nije mi jasno kako skauti u Ajaxu nisu mogli dovesti takvog igrača? Bio ga je pun teren, on je dešnjak koji šutira lijevom nogom s 35 metara... Čak i u trenucima kad ga pritisne nekoliko suparničkih igrača on ne paniči, ne napucava loptu nego pronalazi jako kvalitetna rješenja, kao što je to radio protiv Feyenoorda. Radi se o izvrsnom igraču koji ima iskustva igranja i snalaženja u ovakvim situacijama - kazao je Vink i potom na video snimci objašnjavao kako je Nejašmić otvorio napad iz kojeg je njegova momčad postigla gol za vodstvo 3-2.

- Pratim ga još od utakmice protiv AZ-a kada je gospodario sredinom terena. On je glavni čovjek NEC-ove obrane, ali i pčela radilica u napadu, dobili su sve to u jednom igraču. Na početku sezone je utakmice započinjao s klupe zbog toga što je došao u klub pred sam kraj prijelaznog roka, ali od kad je postao standardan ima nestvarno dobre brojke.

Foto: NEC

Kenneth Perez istaknuo je kako Nejašmić ima nezahvalnu ulogu.

- On mora pokrivati dosta prostora u obrani, a mora pomagati i napadu. On je igrač koji održava balans u momčadi i mora biti stalno miran na lopti, to je ključno za tu poziciju. Vrlo često se nalazi u poziciji da oko njema nema igrača, a kako NEC igra s tri igrača u zadnjoj liniji na njemu je odgovornost da zaustavi supraničke igrače prije nego li dođu na zadnju liniju, ali i da distribuitra loptre prema naprijed. Samo nekoliko igrača u nizozemskoj Eredivisie može igrati na način kako to on radi. Vjerujem da bi u Amsterdamu jako voljeli vidjeti igrača poput njega ili Overrema iz Heerenveena, to su igrači za koje bi u Amsterdamu ubili da ih mogu dovesti – zaključio je Vink.

Darko Nejašmić stigao je u Nizozemsku ljetos bez odštete iz Al Sharjaha iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Izlet u arapski svijet bila je kratka epizoda u njegovoj karijeri, a ako u dresu NEC-a nastavi igrati dobro kao i do sada, nema sumnje kako će ga u svojim redovima poželjeti vidjeti i puno jači klubovi.