Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Nejašmić sjajno igra! Uvršten je u najbolju momčad mjeseca...
Foto: Profimedia

Darko Nejašmić briljira u Nizozemskoj! Odabran u najbolju momčad veljače, zabijao protiv Ajaxa i Utrechta, te podigao formu NEC-a koji se bori za Ligu prvaka

Darko Nejašmić uvršten je u najbolju momčad mjeseca veljače u nizozemskom prvenstvu. Iako se njegov NEC Nijmegen nije proslavio u "mjesecu ljubavi" bivši igrač Hajduka i Osijeka bio je svijetla točka kluba što mu je donijelo i ovo priznanje. Nejašmić je standardan u veznom redu nizozemskog prvoligaša i igra na jako dobroj razini.

NEC je u veljači od pet utakmica u prvenstvu pobijedio samo jednu (Heracles 4-1) te je dva puta remizirao i dva puta gubio. Sjajnu utakmicu Nejašmić je odigrao protiv Ajaxa kada je golom u 57. minuti donio izjednačenje svojoj momčadi. Majstorski se snašao u kaznenom prostoru i s travnjaka opalio loptu koja je iznenadila golmana Ajaxa. Dao je gol i u porazu od Utrechta (3-1) dvije utakmice prije Ajaxa.

Nejašmić u veljači nije imao ocjenu manju od 7.1 prema Sofascoreu te je zaista podigao formu. Za NEc je ove sezone odigrao 22 utakmice i zabio tri gola. NEC se nalazi na četvrtom mjestu ljestvice sa 43 boda u 25 utakmica će se do kraja sezone boriti za Ligu prvaka. Treći Ajax samo je bod ispred njega.

