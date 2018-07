Stigle postave! Strinić počinje, isti sastav kao protiv Engleza!

VELIKI KAKA:

Luka nam je pokazao kako je lako igrati nogomet. Vjerujte mi, jako je teško, a igrati na svjetskom prvenstvu je još teže. A on igra kao da je to normalno, za njega je to kao ples. On je danas nevjerojatan igrač na najvišoj razini, četiri Lige prvaka, finale SP-a i kapetan svoje momčadi. Zaslužio je to jer je sjajan momak, uvijek skroman. Čestitam mu, rekao je veliki Kaka, jedini čovjek koji je prekinuo dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda te prekinuo njihov niz u osvajanju Zlatne lopte.