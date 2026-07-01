Neka potraju što duže! Modriću i Daliću sad je svaka utakmica možda i posljednja za 'vatrene'

Žestoko je slavio nakon gola Nikole Vlašića za 2-1 protiv Gane, nekarakteristično za mnoge golove hrvatske nogometne reprezentacije u njegovu mandatu, a kad je završila utakmica u Philadelphiji i kad je postalo jasno da će priča njegovih "vatrenih" potrajati još jednu utakmicu, da će ih treći put zaredom odvesti u nokaut-fazu, Zlatko Dalić (59) grlio je i ljubio Luku Modrića (40) na središtu terena Lincoln Financial Fielda.

Usred proslave koja je Hrvatskoj donijela, kako je sam rekao, tek ispunjenje prvoga cilja, bio je to trenutak koji je naznačio ono što bi se moglo dogoditi za koji dan: da jedan i drugi, nakon što završi ova etapa na Svjetskom prvenstvu, kažu: to je bilo to, dame i gospodo; vrijeme je da vođenje ove reprezentacije, iz izborničke i kapetanske pozicije, preuzme netko drugi.

O tome se sve glasnije šuška posljednjih tjedana i mjeseci, a pogotovo nakon što je Dalić, za razliku od svih proteklih velikih natjecanja, odbio potvrditi hoće li ostati na klupi i najesen. Tvrdio je kako mu ne treba papir za to, kako će se sve dogovoriti u pet minuta, kako želi da sav fokus bude na prvenstvu, a ne na njegovu statusu, da reprezentaciji treba mir. I tu je, dakako, u pravu. Ali javnost i svlačionica uoči šesnaestine finala protiv Portugala igraju pod hipotekom: to je možda i zadnji put da ih vodi.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Daliću će to biti 111. utakmica za Hrvatsku, otkako je kao vatrogasac stigao spašavati "vatrene" od gubitka Svjetskog prvenstva u Rusiji. Odveo ih je do neslućenih visina, do dvije svjetske medalje, uz srebro u Ligi nacija, što nitko nikad neće moći ponoviti. A od tih 110 utakmica, u njih 101 od ukupno 201 igrao je Luka Modrić. Igrač koji je puno puta pokazao kako još nije za otpis, kako i nadomak 41. rođendana može igrati i veznog i beka, sprintati, asistirati, rješavati utakmice... Kao savršen labuđi pjev, posljednji ples najvećeg.

Slučajno ili ne, Dalić je na Svjetsko prvenstvo pozvao i Ivicu Olića (46), izbornika mlade reprezentacije, da mu bude desna ruka na Mundijalu. Neki tu vide i znak kako će upravo njemu prepustiti izborničko mjesto onog dana kad kaže da je bilo dosta. Drugi misle kako će priliku dobiti Vedran Ćorluka (40), treći kako će se vratiti Slaven Bilić (57)... Sam Dalić najbližem krugu ljudi još taji konačnu odluku, čekajući možda i savršen trenutak, još jedan uspjeh na velikoj sceni, kako bi kazao da odlazi.

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije tajna da ga silno žele na Bliskom istoku, Emiraćani mu nude i tri do četiri puta veći novac nego što sad ima u HNS-u, ali nije ni tajna da mu novac nikad nije bio ključan u odluci. Da jest, vjerojatno bi odlučio otići još i ranije, na zov Kataraca i Kineza, ali Hrvatska je bila i ostala nešto posebno.

I zato, dok se sprema još jednom čuti Lijepu Našu u Torontu, pred desecima tisuća Hrvata, uz čovjeka koji je obilježio njegov mandat i postao najbolji na svijetu, Hrvatska samo može reći: neka potraju što duže, još pokoju utakmicu, neka padne i taj Portugal prvi put u natjecateljskoj utakmici. A ako i bude posljednji put, neka svi na terenu ostave sve što mogu. I tako im se naklone za sve što su ostavili u naslijeđe hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.