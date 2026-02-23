Hrvatski košarkaš Tomislav Buljan (23) od ljeta igra američku sveučilišnu košarku u New Mexico Lobosima i rastura: 'Uvjeti su nadrealni. Budžet momčadi je pet, šest milijuna eura, a dvorana nam je puna svaku utakmicu'
TOMISLAV BULJAN ZA 24SATA PLUS+
Nekad igrao s Baturinom u Hajduku, sad briljira u SAD-u: 'Imamo i privatni avion...'
Čitanje članka: 10 min
Za svakoga tko se počne baviti košarkom, najveći san je - SAD. Naravno, NBA liga, no do nje dođu rijetki. No, u posljednje dvije godine otvorila se jedna sasvim nova opcija. Počeo je masovni egzodus talentiranih europskih košarkaša u američku sveučilišnu ligu gdje klubovi po novome igračima nude nadrealne uvjete za europske standarde. Najbolje školovanje i godišnju plaću koja seže i do pola milijuna eura, što im ni najbogatiji europski klubovi ne mogu ponuditi.
