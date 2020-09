Nekad igrao s LeBronom, danas nema ni za kruh i živi na ulici...

Nosio je dresove Boston Celticsa, Dallas Mavericksa, u Cavaliersima je igrao s LeBronom Jamesom, a spominjalo se da je ljubavnik njegove majke. Delonte West (37) danas je prosjak na ulicama Dallasa

<p>Već se duže vrijeme spominje kako je nekad ekscentrično lice s NBA parketa <strong>Delonte West </strong>(37) dotaknuo dno života. <strong>Doc Rivers</strong>, Jameer Nelson i udruga igrača aktivno pokušavaju pomoći propalom pleju, a pojavila se nova fotografija u kojoj Delonte izgleda, iako to zvuči nemoguće, još gore nego prije.</p><p>Kako prenosi <a href="https://www.tmz.com/2020/09/24/delonte-west-disturbing-photo-surfaces-doc-rivers-jameer-nelson-nba-trying-help/" target="_blank">TMZ</a>, već mjesecima spomenuti pokušavaju doći do njega, ali bezuspješno. No, na društvenim se mrežama samo pojavljuju snimke ili fotografije Westa koji je od NBA zvijezde došao do - beskućnika. </p><p><strong>UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Westa prebijaju u Washingtonu</strong></p><p>Podsjetimo, Delonte je u NBA došao 2004. Tri godine u Celticsima, jedna u Seattle SuperSonicsima prije nego je franšiza preseljena u Oklahomu i postala OKC Thunder.</p><p>Najveća intriga veže se uz razdoblje od 2008-2010 kada je igrao u Cleveland Cavsima. Suigrač: 'kralj', <strong>LeBron James</strong>. A ljubavnica: <strong>Gloria James</strong>, LeBronova mama.</p><p>LeBron je 2010. odigrao očajno polufinale Istoka. Zadnje tri utakmice serije, šut 34%. A Clevelandom pa Ohiom pa onda i cijelom Amerikom krenula je priča, nikad demantirana, da je LeBron zatekao Delontea i majku u krevetu. Igrao je West još u SAD-u, Kini, ali na kraju je završio na ulici.</p><p>Rastavio se od supruge Caresse Madden 2013. godine, imaju dva sina. A njihovog oca prebijaju na autocesti u Washingtonu i fotografiraju kako prosi na ulici, a bio je pozamašno plaćen na NBA parketima. No, život čudne knjige piše...</p>